Заманювали обіцянками: українські мігранти потрапили у рабство в Португалії, — ЗМІ

Зловмисники наймали на роботу малозабезпечених мігрантів, а потім відбирали в них паспорти й утримували зарплату. Людей запрошували працювати на фермі із хорошою зарплатою.

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У Португалії правоохоронці викрили групу людей, підозрюваних у торгівлі людьми та трудовій експлуатації. Жертвами зловмисників стали мігранти з України, Румунії, Молдови, Індії, Сенегалу та Пакистану. Про це повідомляє видання Reuters.

Зазначається, що в португальському регіоні Алентежу поліція заарештувала 28 осіб, причетних до торгівлі людьми та трудової експлуатації. Підозрювані експлуатували мігрантів, заманюючи їх до Португалії обіцянками роботи на фермах.

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У межах цієї справи правоохоронці провели 78 обшуків, під час яких вилучили докази протизаконної діяльності й "ідентифікували десятки жертв".

Затримані, серед яких як громадяни Португалії, так і іноземці, підозрюються в торгівлі людьми та сприянні нелегальній імміграції, нелегальному наймі на роботу, вимаганні, відмиванні грошей і завданні фізичної шкоди.

Reuters пише, що останнім часом у Португалії почастішали випадки торгівлі людьми, особливо в сільськогосподарському секторі. Зловмисники наймають на роботу малозабезпечених мігрантів, а потім відбирають у них паспорти й не виплачують їм зарплату. Людей розміщують здебільшого в житло без зручностей або з мінімальними зручностями.

Нагадаємо, що в Польщі українець урятував громадянина Латвії з інвалідністю, який потрапив у трудове рабство.

Раніше повідомлялося, що Україна може повернути лише половину мігрантів, які виїхали після початку вторгнення РФ.