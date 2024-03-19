Барабани, морква та аеропорт: найдивніші корупційні схеми, через які оголосили підозри

У "найбезглуздіших" корупційних справах фігурують суми від 900 тис. грн до 10 млрд грн, з'ясували правоохоронці. Серед підозрюваних — представники місцевої влади та недобросовісні підприємці.

Протягом двох років повномасштабної війни українські посадовці відзначились у корупційних справах, у яких фігурують доволі незвичні об'єкти зловживання. Деякі підприємливі чиновники "заробляли" на постачанні моркви, яєць та інших продуктів харчування для військових ЗСУ. Інші намагались потішити українців барабанами, якими планували обладнати бомбосховища. Також були оборудки більшого масштабу, які стосувались аеропорту. Про "найбезглуздіші" корупційні схеми можна дізнатись з рейтингу "Війна крадіжкам не завада: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році", складеного виданням Фокус.

Діяльність фігурантів з топ 15 розслідується Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Одна зі справ — про барабани для київського бомбосховища — вже надійшла до суду. Інші дві — у процесі розслідування: перша стосується зловживань у Міністерстві оборони, друга — збагачення чиновників на Одещині.

Корупція в Україні — cправа про моркву та яйця

Справа про яйця — #2 в рейтингу. Загальна сума зловживань у схемі "заробітку" на харчах досягнула суми в 10 млрд грн. Все почалось з так званих "золотих яєць": їх купували за 17 грн за штуку, тоді як у роздріб вони коштували у 2,5 раза менше — 7 грн. Розслідування, яке почав журналіст "Дзеркало тижня" Юрій Ніколов, продовжили фахівці НАБУ та Міноборони. Вони з'ясували, що фігуранти намагались продати Міноборони 360 тонн зіпсованих продуктів: гнилої моркви, капусти, цибулі, мандаринів тощо.

Пресслужба міністерства розповіла деталі справи про зіпсовану моркву. Недобросовісний постачальник планував надіслати продукцію у військову частину, яка тримає оборону на східному відтинку фронту. Поставку заблокували у січні 2024 року: запропонували компанії, причетній до оборудки, або компенсувати витрати держави, або замінити продукцію.

У лютому в Міноборони розповіли, що більше подібних оборудок не буде. Для цього розробили спеціальну дворівневу процедуру закупівель та встановили граничну ціну. Завдяки цьому впевнені, що "яєць по 17 грн" більше не буде.

Cправа про Одеський аеропорт

Справа про аеропорт — #3 у рейтингу. Сума зловживань — 2,5 млрд грн, — саме такими були збитки держави. Фігуранти — колишній мер Одеси, його заступник та місцеві бізнесмени. У 2011 році спільники створили компанію, яка була потрібна начебто для керування одеським аеропортом. Аеропорт поділили між компанією та міськрадою — 75% на 25%. Завдяки такому поділу держава повністю втратила контроль за роботою летовища і не мала жодного доступу до прибутку.

Згідно з даними розслідування НАБУ, підозрювані незаконно заволоділи майном на суму 118 млн грн та прибутками на суму 2,5 млрд грн. Трьом фігурантам висунули підозри за двома статтями: ч. 5 ст. 191 (за привласнення майна) та ч. 2 ст. 366 (за службове підроблення). Правоохоронці не називали імена причетних до оборудки осіб, але у серпні 2023 року НАБУ оголосило у розшук за вказаними статтями ексмера Одеси Олексія Костусєва.

Як київські чиновники купували барабани

Справа про барабани — #14 у рейтингу. Сума зловживань у цій схемі — 1,76 млн грн. Головні фігуранти — чиновники районних адміністрацій Київської міської ради, які оголосили на Prozorro тендери на закупівлю речей для бомбосховищ. Влітку 2023 року журналісти встановили, що "необхідними" речами для людей, які ховаються від ракет ЗС РФ, є овочерізка (за 1,5 млн грн), сковорідки (за 1,5 млн грн), барабани (900 тис. грн), конструктори (1 млн грн).

Скандальними закупівлями займались у відділі управління освіти Дніпровській РДА. Начальниця відділу освіти пояснювала, що таким чином хотіла полегшити психологічний стан дітей та дорослих у бомбосховищах. Пояснення не задовольнили антикорупційні та правоохоронні органи — у серпні 2023 року фігурантка отримала підозру за статтею про "зловживання службовим становищем". У вересні їй обрали запобіжний захід — два місяці домашнього арешту: про продовження судового розгляду офіційної інформації немає.

Зазначимо, на першому місці рейтингу — справа про 45 млрд грн, до крадіжки яких причетна ексвиконувачка обов'язків керівника Головного управління Державної податкової служби Києва.

Ознайомитися з ексклюзивним рейтингом Фокусу "Війна крадіжкам не завадить: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році" можна за посиланням.