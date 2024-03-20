Вбивство 27-річної українки в Німеччині: знайшли тіло її матері, — Bild

51-річну жінку також вбили, а її тіло вкинули в озеро. Українку шукали понад 2 тижні.

У Німеччині правоохоронці знайшли тіло зниклої два тижні тому біженки з України 51-річної Марини Стеценко. Жінку, як і її 27-річну доньку, також вбили. Про це пише німецьке видання BILD.

Тіло Марини Стеценко виявили в озері поблизу села Бад-Мінгольсхайм. Як повідомила поліція, її також убили.

Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка та 44-річний німець. За версією слідства, вони вбили матір та бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Зловмисники заманили біженців, пообіцявши допомогти їм оформити документи в Німеччині.

Вбивство українки в Німеччині: що відомо

27-річна українка Рита Разаз з Харкова, її 51-річна мама Марина та 5-тижнева донька Мія мешкали у притулку для біженців у Баден-Вюртенбергу. Вони зникли 2 тижні тому. За три дні після зникнення тіло молодої мами виявив перехожий на військовому пункту пропуску на річці. На тілі виявили сліди насильницької смерті.

Донька вбитої українки Мія

Матір жінки та її доньку не знайшли, тож пошуки продовжилися. 15 березня стало відомо, що правоохоронці знайшли немовля. Дівчинку виявили у сторонніх людей — чоловіка і жінки. Тест ДНК підтвердив, що знайдена дитина — донька вбитої українки. За розповідями сусіда, 44-річний підозрюваний ще в грудні розповідав про те, що в їхньому будинку незабаром з'явиться маленька донька. При цьому його дружина з Росії не виглядала вагітною.

Вбита бабуся дівчинки Марина Стеценко

Бабусю викраденої дівчинки, 51-річну Марину Стеценко, оголосили зниклою безвісти.