П'яна водійка влаштувала аварію під Києвом: госпіталізували п'ять осіб (фото)

Жінку помістили в ізолятор, їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Водій та пасажири машини, в яку вона врізалась на зустрічній смузі, перебувають в лікарні.

Під Києвом сталася ДТП, внаслідок якої госпіталізували п’ять осіб. Деталями інциденту 20 березня поділилась пресслужба ГУНП в Київській області.

"Аварія за участі двох автівок сталася поблизу села Гора", — повідомили у Нацполіції.

За попередніми даними, 43-річна водійка Ford сіла за кермо у стані сп’яніння. Вона виконувала маневр розвороту і порушила ПДР, не надавши перевагу у русі. Виїхавши на зустрічну смугу, жінка зіткнулась з машиною "ВАЗ".

Фото з місця події Фото: Нацполіція

"Внаслідок ДТП 42-річного водія "ВАЗ" та його чотирьох пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні", — розповіли в поліції.

Порушницю затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Водійці Ford оголосили про підозру у порушенні ПДР під час "п’яного водіння". За це може загрожувати до трьох років ув’язнення з позбавлення права керувати транспортом на 3-5 років.

Фото з місця події Фото: Нацполіція

Нагадаємо, поліція викрила злочинну групу, яка на замовлення палила будинки й квартири по всій Україні. Така "послуга" коштувала від 500 до 3000 доларів.

У Німеччині вбили двох біженок з України. Спочатку знайшли тіло 27-річної Рити Разаз, а пізніше і її матері — 51-річної Марини Стеценко. За даними слідства, вбивство могли скоїти 43-річна росіянка та 44-річний німець, щоб забрати собі немовля Рити.