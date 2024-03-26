"Затримали на гарячому": депутати Сумської облради намагалися дати хабар очільнику МВА (фото)

Два депутати Сумської облради намагалися за допомогою неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч доларів вирішити питання укрупнення лікарні, приєднавши до неї інші медичні установи.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно з СБУ викрили двох депутатів Сумської обласної ради у момент передачі хабара очільнику місцевої влади. Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Один із затриманих виявився головним лікарем місцевого медичного закладу, який за допомогою неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч доларів хотів вирішити питання укрупнення лікарні, приєднавши до неї інші медичні установи. Крім того, ці два депутати прагнули лобіювати призначення одного з них на посаду головного лікаря такої лікарні.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Кошти призначалися для керівника Сумської міської військової адміністрації фактично за махінації у медичній сфері у прифронтовому регіоні. Також депутати пропонували посадовцю 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореної медустанови.

Депутати були затримані при передачі першого траншу хабара у розмірі 50 тисяч доларів.

Попередня кваліфікація вчинку, за повідомленням НАБУ, — ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

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