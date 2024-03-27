Україна імпортує електрику з 5 країн, на Харківщині і Одещині діють графіки відключень

Лише два регіони отримують електроенергію погодинно, повідомили в "Укренерго". У решті населених пунктів обмежень немає, але енергетики просять ощадливо користуватися електроприладами.

У Харківській і Одеській областях діють графіки погодинних відключень електроенергії. До попередніх обмежень не планують повертатися у Хмельницькій області і Кривому Розі. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується, але заплановано імпорт електроенергії з п'яти країн. Про оперативну ситуацію станом на середу, 27 березня, проінформувала пресслужба "Укренерго".

Оператор повідомив, що у всіх постраждалих від російських обстрілів містах повністю заживили критичну інфраструктуру, а також частково відновили роботу електротранспорту.

Крім того, є можливість подавати електроенергію мережами обленерго для всіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок ракетних та дронових атак ЗС РФ на енергооб’єкти.

"Але на підстанціях "Укренерго", які передають електроенергію від електростанцій до мереж обленерго, пошкоджено важке високотехнологічне обладнання, заміна якого потребує часу. Тому високовольтні мережі не можуть передавати великі обсяги електроенергії, необхідні для покриття всіх потреб споживачів", пояснили в "Укренерго".

Саме з цих причин домогосподарства на Харківщині і Одещині отримують електроенергію почергово. У решті міст обмежень немає, але при зростанні споживання "Укренерго" буде вимушений застосувати обмеження. Тому енергетики просять ощадливо користуватися електроприладами.

Вранці й протягом доби Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

У компанії додали, що у вівторок, 27 березня, фахівці обленерго відновили можливість подачі електроенергії для 1 938 споживачів. На ранок 28 березня без світла були 393 населені пункти. Також через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській і Донецькій областях.

Нагадаємо, 26 березня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що для відновлення стабільного електропостачання в Харкові може знадобитися до двох тижнів.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що масована атака російських окупаційних сил на об'єкти енергетики 22 березня завдала серйозної шкоди не тільки об'єктам генерації, а й мережевим вузлам "Укренерго" та трансформаторам.