В усьому винний борщ: в Японії Клопотенку відмовили у відкритті ресторану української кухні

Ресторатор наголосив, що ситуація є "чудовим прикладом глибини російської пропаганди", тож треба працювати над популяризацією української кухні в світі.

В Японії відмовили шеф-кухарю та ресторатору Євгену Клопотенку у відкритті українського ресторану через борщ, оскільки вважають цю страву російською. Про це він написав у Instagram.

Він повідомив, що вів перемовини про відкриття українського закладу в Японії, але ті йому відмовили.

"Живеш собі, працюєш, ведеш перемовини про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: "поширена думка, що борщ — це російська страва". Зрозуміло, що люди оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами", — написав Клопотенко.

Ресторатор наголосив, що ситуація є "чудовим прикладом глибини російської пропаганди".

"Ні, ця ситуація не зменшує масштаб наших старань. Вона лише означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні в світі. Завзятіше контрпропагувати. І як же добре, що завзяття українцям не бракує", — підсумував шеф-кухар.

У липні 2022 року український борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року Мінкульт повідомив, що культура приготування українського борщу увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Раніше Фокус писав, що відомий кухар Євген Клопотенко об'їздив всю Україну в пошуках ідеального рецепту борщу і дійшов несподіваного висновку: класичного рецепту борщу не існує.