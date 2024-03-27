Кокаїну на $250 тис: поліція Києва ліквідувала наркоугруповання (фото)

Двоє мешканців столиці організували схему постачання кокаїну з європейських країн до України та отримували з цього прибуток близько 12 млн грн щомісяця.

Правоохоронці викрили та затримали двох мешканців Києва, які організували канал постачання наркотичного засобу (кокаїну) з Європейського Союзу до України, а потім реалізовували "товар" гуртовими партіями під час особистих зустрічей із замовниками, які надалі забезпечували збут по території країни у роздріб. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Організував збут кокаїну в особливо великих розмірах 36-річний житель столиці, залучивши до протиправної діяльності 30-річну знайому. Після отримання від спільників з-за кордону партії наркотиків, зловмисники забезпечували їх подальший продаж довіреному колу осіб", — йдеться у повідомленні.

Такий бізнес приносив ділкам понад 12 мільйонів гривень щомісячно.

"За результатами слідчих дій вилучено кілограм кокаїну, орієнтовна вартість якого за цінами "чорного" ринку сягає понад 250 тисяч доларів, чорнові записи, електронні ваги, а також два автомобілі. Все вилучене скеровано на проведення відповідних експертних досліджень", — повідомили в Нацполіції.

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Наразі обоє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тим часом в Амстердамі хочуть узаконити продаж і вживання кокаїну. Влада вважає, що у такий спосіб вдасться зірвати діяльність злочинних картелів, які отримують мільярдні прибутки від продажу наркотику, заявила пані мер міста Фемке Халсема в інтерв'ю газеті Het Financieele Dagblad.

Нагадаємо, 27 березня правоохоронці затримали адміністраторку одного з Телеграм-каналів Нікополя у Запорізькі області, яка неодноразово організовувала збір коштів нібито на допомогу українським військовим і вказувала номери особистих банківських карток, після чого привласнювала собі кошти, які підписники перераховували як донати.

Цього ж дня Служба безпеки України затримала в Херсоні місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню, а після повернення до Херсону українських військ і деокупації міста спалив документи, які підтверджували його співпрацю з росіянами. Чоловік планував втекти з України, щойно йому б виповнилося 60 років.