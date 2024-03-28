Під час операції щось пішло не так: подробиці смерті породіллі і немовляти на Рівненщині

Без матері тепер залишилися троє дітей. Наймолодшому хлопчику довелося викликати швидку після того, як він дізнався, що мами більше немає.

У Костопільському пологовому будинку в Рівненській області померло новонароджене немовля, а за 3 дні після цього і його мати. У жінки залишилося троє неповнолітніх дітей. Рідні звинувачують лікарів у недбалості, а правоохоронці за фактом смерті породіллі і немовляти відкриликримінальне провадження. Про це пише OBOZ.UA.

Дзвінок з пологового так і не надійшов

35-річна Ганна Данильчук із Костополя Рівненської області мала народити 4 дитину. УЗД показало, що це був хлопчик, а строк пологів медики ставили 15-16 березня. Вагітність у жінки проходила без ускладнень, вона писала друзям у соцмережах, що за місяць вони зможуть привітати її з народженням сина.

У сім'ї Ганни вже зростають троє дітей — двоє синів 10 та 17 років і 15-річна донька.

Незадовго до призначеного терміну пологів вагітну жінку поклали до Костопільської багатопрофільної лікарні. Пологи розпочалися 19 березня, приблизно о 18-й.

"Вона зателефонувала до чоловіка, сказала, що народжує. Він хотів під'їхати, але Аня його вмовила залишитися вдома. Сказала, мовляв, ти і так втомився після роботи, що я – без тебе не народжу?" – згадує свекруха жінки Тетяна.

До пізнього вечора родині так і не надійшов дзвінок з лікарні, а чоловік побачив, що дружина заходила в один з месенджерів, але турбувати її не став. Зранку родина чекала, що з пологового надійде звістка про народження дитини, але ніхто так і не телефонував.

Ганна Данильчук з чоловіком

Уранці чоловік уже сам помчав до лікарні.

"І тільки там йому повідомили, що дитина народилася, але, на жаль, померла. А його дружина у реанімації. Він кинувся туди, та його не пустили. Не пустили й маму Ані, яка також приїхала до лікарні", – каже Тетяна.

Дитина прожила 15 хвилин

В пологовому з'ясувалося, що Ганна 4 години не могла народити, і тільки після цього було вирішено робити кесарів розтин. За результатами УЗД у жінки був великий плід, але чому лікарі раніше нічого не зробили, ніхто так і не пояснив. Вже після трагедії медики казали, що у породіллі був вузький таз.

Завдяки кесаревому розтину народися хлопчик вагою 3 кг 900 г. Немовля прожило лише 15 хвилин. У довідці, яку видали рідним, вказано, що дитину реанімували 40 хвилин.

"У довідці про смерть написано діагноз – "гіпоплазія легень". Хоча патологоанатом нам казав, що з легенями було все нормально, вони були рожевого кольору", – каже Тетяна.

Під час операції почалася кровотеча

Вже під час операції щось пішло не так. У Ганни відкрилася кровотеча, і кров не могли зупинити. До медзакладу викликали бригаду лікарів, і жінці видалили матку. Також до пологового привозили кров для переливання та препарати для згортання крові. Ганну ввели у штучну кому та перевели до реанімації.

Також викликали фахівців із області, бо жінку було не можна транспортувати. Також приїздив судинний хірург.

"Нам говорили, що прогноз позитивний, вона просто перебуває у штучній комі. А від інших людей, які цікавилися станом невістки безпосередньо в реанімації, ми чули, що Аня не виживе", – каже Тетяна.

За три дні медики вивели Ганну з коми і постили до неї чоловіка.

"Я не змогла сама народити сина", — сказала вона йому.

Увечері, близько 22-ї години, Ганна померла. Однак про її смерть рідним не повідомили.

"Я вранці у суботу вирішила зателефонувати до лікарні. Запитала, як там Ганна, а мені кажуть, що ввечері вона померла. Я кілька разів їх питала: "У скільки це сталося? Коли вона померла?" А вони не відповідали, казали, що лікар прийде, у нього спитайте. Потім я сама вже зателефонувала синові й сказала йому", – згадує свекруха.

Ганна Данильчук

У лікарні висловили співчуття, вибачились за те, що сталося. Проте скопіювати обмінну картку жінки родичам не дали.

Рідні досі толком не знають, що сталося з Ганною та її дитиною.

Без матері тепер залишилися троє дітей. Наймолодшому довелося викликати швидку після того, як він дізнався, що мами більше немає.

Справу відкрили, головного лікаря звільнили

Трохи раніше на війні загинув 36-річний брат Ганни Роман, який служив у ЗСУ. Сама жінка не дожила до свого 36-річчя місяць.

Після цієї трагедії міська влада Костополя заявила, що голвоного лікаря пологового буде звільнено з посади.

У поліції Рівненської області відкрили кримінальне провадження за ст. 140 КК України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Винному загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області жінка звинуватила медиків у тому, що вони знущалися з неї під час пологів. Жінка стверджує, що під час пологів проти неї застосовувалися заборонені акушерські прийоми та її постійно ображали лікарі.