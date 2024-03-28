"Не вдалося з першого разу": Україна та Польща не домовилися про транзит зерна (відео)

Київ і Варшава наблизилися до рішення щодо зернового питання, але воно не зможе всіх влаштовувати, заявив глава польського уряду Туск. Український прем'єр Шмигаль відзначив "позитивні тенденції й динаміку" в питанні зняття блокади.

Київ і Варшава не змогли дійти консенсусу щодо транзиту українського зерна через територію Польщі. Зустрічі щодо цього продовжаться. Про це заявив міністр аграрної політики України Микола Сольський за результатами дводенних переговорів між урядами та профільними асоціаціями обох країн в інтерв'ю виданню Forbes.

Міністр уточнив, що 27 березня переговори відбулися за участі аграрних міністерств і профільних асоціацій, а 28 березня говорили про проблему на рівні урядів. Сольський сказав, що польській стороні було запропоновано працювати на основі ліцензій, які Україна використовує в роботі з Румунією та Болгарією.

"Польські асоціації це нормально сприйняли. Але була дискусія щодо транзиту. Ми б могли вчора домовитися і в цій частині, але, на жаль, не всі були готові одразу домовитися", — заявив український міністр.

За підсумками переговорів домовленості про розблокування кордону досягнуто не було.

"На жаль, цього не вдалося з першого разу. Проте зараз ми набагато ближче до розблокування кордону, ніж були вчора", — констатував Сольський.

Міністр не став озвучувати прогнозів, коли ж усе-таки сподівається, що питання транзиту українського зерна через Польщу вдасться розв'язати.

"Зараз у поляків ідуть свята, на більшості кордонів буде послаблено режим блокування, а десь, можливо, буде й розблоковано. Що відбуватиметься після цього, подивимося", — додав очільник Міністерства аграрної політики України.

Переговори Шмигаля й Туска

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному брифінгу з очільником уряду Польщі Дональдом Туском нагадав, що українське зерно не потрапляє на польський ринок, адже український уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох зернових культур: кукурудзи, ріпаку, соняшнику та пшениці.

"Я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади. Наш план виконується. Не так швидко, як хотілося б, але однозначно маємо позитивні тенденції й динаміку", — наголосив Шмигаль

Зі свого боку, Дональд Туск заявив, що Київ і Варшава наблизилися до рішення щодо зернового питання, але воно не зможе всіх влаштовувати.

"Ані прем'єр-міністр Шмигаль, ані я, ми не матимемо сатисфакції на 100%. Але в цьому полягає сучасна політика. Ми шукаємо рішення, які, можливо, не задовольнятимуть усіх повністю, але які захищатимуть основні інтереси польських фермерів і виробників, а з іншого боку — українських", — вважає Туск.

Туск про транзит зерна 6:04

Нагадаємо, 28 лютого польський прем'єр Дональд Туск заявив про ймовірну повну блокаду кордону з Україною.

20 березня фермери вийшли на протест по всій території Польщі. У демонстраціях узяли участь понад 70 тисяч аграріїв.