У Львові з 1 квітня стане на 150 менше чиновників міської ради: у чому причина

Львівська міська рада намагається оптимізувати чисельність власних працівників, саме тому з 1 квітня там стане на 150 осіб менше.

З 1 квітня у Львівській міській раді набуде чинності нова структура виконавчих органів, що передбачає зменшення чисельності її працівників на 150 осіб. Скорочення відбудеться у всіх підрозділах. Про це повідомила пресслужба ЛМР.

"Згідно з новою структурою, у мерії ліквідовують три департаменти: міської агломерації, з управління персоналом та адміністративних послуг, а також розформовують управління інформаційних технологій. Зміни відбуваються також в інших управліннях Львівської міськради", — йдеться у повідомленні.

За словами керівниці управління персоналом ЛМР Лілії Савич, вони помірковано підійшли до процесу скорочення персоналу.

"До перегляду структури ми підходимо помірковано і виважено: однозначно зберігаються ті працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, безпосередньо взаємодіють із мешканцями громади тощо", — сказала Савич.

Таким чином з 1 квітня чисельність Львівської міської ради становитиме 1689 осіб, що на 150 менше, ніж зараз.

Наступний етап скорочення в мерії триватиме до 1 червня.

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