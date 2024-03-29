Робота онлайн-казино: Зеленський відреагував на петицію і доручив зібрати аналітику (відео)

У вечірньому зверненні президент заявив, що Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі. За його словами, саме так екссекретар РНБО бачив подальший розвиток своєї кар'єри.

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення звільненого з посади секретаря РНБО Олексія Данілова послом у Молдову. Про це голова держави повідомив у вечірньому зверненні у п'ятницю, 29 березня.

"Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше – я погодив його кандидатуру як нового Посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну", — сказав президент.

Він зазначив, що Молдова "є надзвичайно вагомою державою – і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії".

Указу про призначення Данілова послом у Молдові на момент публікації матеріалу не було.

Робота онлайн-казино — реакція Зеленського

Також у вечірньому зверненні Зеленський відреагував на петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, яка була зареєстрована 29 березня на сайті президента. Менше ніж за пів дня вона зібрала понад 26 тисяч підписів українців з 25 тисяч необхідних для розгляду. Петицію зареєстрував військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко.

Фото: скриншот

Голова держави доручив очільнику СБУ та іншим відомствам зібрати аналітику щодо онлайн-казино та його вплив на суспільство.

"Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення", — сказав президент.

Нагадаємо, 29 березня народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що нібито 9 із 10 бійців в українському війську залежні від азартних ігор.

Зі свого боку командир відділення 24-ї ОШБ ЗСУ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" заперечив дані Гончаренка. Але сам факт проблеми визнав. За його словами, військові це роблять від нудьги. За його словами, серед бойових підрозділів такі випадки є рідкістю.

Один з українських захисників під ніком "Солдат, який з*бався служити" в Х поділився однією історією ігор в онлайн-казино. За його словами, головний сержант підрозділу "підсів" на такі ігри і спочатку "спускав" якусь частину від зарплати, бойових, а потім взагалі всі бойові. Зрештою він позичив у побратимів близько пів мільйона гривень.