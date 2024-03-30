В Україні з 1 квітня зросте вартість оформлення закордонного паспорта: скільки він коштуватиме

Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення закордонних паспортів до 31 березня, отримають їх за старою ціною.

З 1 квітня 2024 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомила Державна міграційна служба.

У зв’язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав:

1496 грн. (992 грн. – вартість адмінпослуги та 504 грн. – вартість бланка)

1598 грн. (992 грн. – вартість адмінпослуги та 606 грн. – вартість бланка)

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів:

856 грн. (352 грн. – вартість адмінпослуги та 504 грн. – вартість бланка)

958 грн. (352 грн. – вартість адмінпослуги та 606 грн. – вартість бланка)

У Міграційній службі наголосили, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.03.2024, отримають документи за старою ціною.

Вартість закордонного паспорта в Україні від 1 квітня

"Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.03.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що деякі українці від 1 квітня почнуть отримувати більшу зарплату. Так, їхні місячні доходи збільшаться на 1 350 гривень.

Раніше повідомлялося, що українських роботодавців штрафуватимуть по-новому з 1 квітня. Штрафи не загрожують тільки тим роботодавцям, які не порушуватимуть трудове законодавство в Україні.