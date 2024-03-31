Європу вже накрило: в Україну прямують хмари пилу із Сахари, деталі (фото)

За даними представника метеорологічної станції, у більшості регіонів 1 квітня сильно погіршиться якість повітря і буде тьмяне небо. Напередодні це на собі відчули жителі європейських країн.

В Україні найближчим часом може суттєво погіршитися якість повітря. Пов'язано це з шарами пилу, які прибудуть із Сахари. Про це написала Метеорологічна станція Бориспіль на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Частково такий пил уже перетнув український кордон і днем раніше фіксувався на території Прикарпаття. У решті регіонів, як очікується, аналогічна ситуація фіксуватиметься 1 квітня. І це попри аномально теплу температуру повітря на вулиці.

"Небо буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до +25 градусів", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що таке явище зачепило не тільки українську територію, як повідомили в DW. 30 березня небо над частиною Європи забарвилося у жовтувато-помаранчевий колір. Піщаний пил туди долетів також із пустелі Сахара.

Зокрема йдеться про Німеччину, Францію та Швейцарію. З таким небом жителі європейського континенту зустріли також великодню неділю.

"Пил із Сахари вже тут, що можна побачити за жовтуватою хмарністю в повітрі", — заявив співробітник Німецької метеорологічної служби Крістіан Герольд.

Швейцарські метеорологи заявили, що загалом зареєстровано близько 180 000 тонн пилу, що у 2 рази більше, ніж під час аналогічних бур із пилу в минулі роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчими днями в Україну може різко повернутися похолодання і пройдуть дощі. За прогнозами синоптиків, у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях протягом найближчих трьох діб можуть бути пориви вітру до 15-20 м/с.