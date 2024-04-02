Погода в Україні: у Києві в перший день квітня зафіксували 3 температурні рекорди (фото)

За даними Укргідрометцентру, початок квітня видався аномально теплим. Одразу в 17 українських регіонах було побито температурні рекорди — повітря прогрівалося до +29 градусів.

В Україну раптово прийшла справжня весна. Температура повітря на вулиці перевищує 20 градусів тепла. За перший квітневий день у більшості регіонів було побито температурні рекорди, а в Києві взагалі зафіксовано 3 таких. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що температура вища за середню була одразу в 17 українських регіонах. При цьому, найсильніше це помітно по західній частині країни.

Луцьк — +26,4°С;

Львів — +25,9°С;

Ужгород — +27,3°С;

Рівне — +26,3°С;

Тернопіль — +25,4°С;

Івано-Франківськ — +27,7°С;

Чернівці — +29,1°С;

Житомир — +27°С;

Хмельницький — +28,2°С;

Київ — +24,6°С;

Чернігів — +24,1°С;

Суми — +22,3°С;

Полтава — +23,5°С;

Харків — +24,5°С;

Дніпро — +23,5°С;

Сімферополь — +27,1°С.

"Учора денні максимуми в багатьох областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення. За даними метеорологічних станцій зафіксовано перевищення на 1-6°", — йдеться в повідомленні.

У більшості регіонів України 1 квітня зафіксовано нові температурні рекорди Фото: Укргідрометцентр

У Києві також було досить тепло і в Укргідрометцентрі повідомили одразу про три рекорди, які було зафіксовано 1 квітня.

Мінімальна температура повітря. У 2017 році було поставлено рекорд на рівні 10°С, але 2024 рік оновив його, адже в понеділок у Києві мінімум було 10,4°С.

Максимальна температура повітря сягнула значення на рівні 24,6°С, що одразу на 4,3°С вище за попередній показник 2016 року.

"Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила 17,3°С, що перевищило попередній рекордний показник 2021 року на 3,2°С, а кліматичну норму — на 10,4°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю травня", — ідеться в повідомленні.

У більшості регіонів України 1 квітня зафіксовано нові температурні рекорди Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, яких аномалій очікувати від погоди в перший тиждень квітня. Початок місяця має потішити аномальним теплом, але місцями очікуються дощі з грозами. Посеред тижня українці відчують похолодання і місцями навіть заморозки, але незабаром знову запанує весна.