Погода в Україні: у Києві в перший день квітня зафіксували 3 температурні рекорди (фото)
За даними Укргідрометцентру, початок квітня видався аномально теплим. Одразу в 17 українських регіонах було побито температурні рекорди — повітря прогрівалося до +29 градусів.
В Україну раптово прийшла справжня весна. Температура повітря на вулиці перевищує 20 градусів тепла. За перший квітневий день у більшості регіонів було побито температурні рекорди, а в Києві взагалі зафіксовано 3 таких. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.
Зазначається, що температура вища за середню була одразу в 17 українських регіонах. При цьому, найсильніше це помітно по західній частині країни.
- Луцьк — +26,4°С;
- Львів — +25,9°С;
- Ужгород — +27,3°С;
- Рівне — +26,3°С;
- Тернопіль — +25,4°С;
- Івано-Франківськ — +27,7°С;
- Чернівці — +29,1°С;
- Житомир — +27°С;
- Хмельницький — +28,2°С;
- Київ — +24,6°С;
- Чернігів — +24,1°С;
- Суми — +22,3°С;
- Полтава — +23,5°С;
- Харків — +24,5°С;
- Дніпро — +23,5°С;
- Сімферополь — +27,1°С.
"Учора денні максимуми в багатьох областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення. За даними метеорологічних станцій зафіксовано перевищення на 1-6°", — йдеться в повідомленні.
У Києві також було досить тепло і в Укргідрометцентрі повідомили одразу про три рекорди, які було зафіксовано 1 квітня.
Мінімальна температура повітря. У 2017 році було поставлено рекорд на рівні 10°С, але 2024 рік оновив його, адже в понеділок у Києві мінімум було 10,4°С.
Максимальна температура повітря сягнула значення на рівні 24,6°С, що одразу на 4,3°С вище за попередній показник 2016 року.
"Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила 17,3°С, що перевищило попередній рекордний показник 2021 року на 3,2°С, а кліматичну норму — на 10,4°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю травня", — ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, яких аномалій очікувати від погоди в перший тиждень квітня. Початок місяця має потішити аномальним теплом, але місцями очікуються дощі з грозами. Посеред тижня українці відчують похолодання і місцями навіть заморозки, але незабаром знову запанує весна.