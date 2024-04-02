Заборона на виїзд з України : на Волині надаватимуть прикордонникам списки туристів (відео)

За даними місцевих журналістів, власники баз відпочинку зобов'язані будуть подавати до прикордонного підрозділу списки осіб, які там проживатимуть. Також без перепусток не буде можливо замовити туристичні екскурсії прикордонними територіями.

На озері Світязь власники баз відпочинку повинні будуть надавати списки гостей у прикордонний підрозділ. Про це повідомила голова Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, передає місцеве медіа "Конкурент".

Чиновниця повідомила, що власники баз відпочинку зобов'язані будуть подавати до прикордонного підрозділу списки осіб, які там проживатимуть. Також без перепусток не буде можливо замовити туристичні екскурсії прикордонними територіями.

При цьому журналісти зазначають, що озеро Світязь не входить до прикордонної зони (тільки акваторія, прилегла до села Пулемець).

Де знаходиться озеро Світязь

Озеро Світязь розташоване в межах Ковельського району Волинської області. Належить до групи Шацьких озер, у межиріччі Прип'яті та Західного Бугу.

Шацькі озера, зокрема Світязь, приваблюють значну кількість туристів, які переважно розміщуються в котеджах і пансіонатах, що розташовані навколо озера поблизу смт Шацьк та сіл (Світязь, Пульмо), а також у приватному секторі, що має неабияку популярність. Ширина пляжів варіюється від 5 до 50-60 метрів.

Відстань від озера Світязь до польського кордону становить 8 км Фото: Google Maps

Озеро розташоване недалеко від польського кордону — відстань становить близько восьми кілометрів.

Нагадаємо, в Україні вже понад два роки діє заборона на перетин кордону для військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, за два роки повномасштабної війни десятки людей так і не змогли покинути Україну. Вони загинули, пересуваючись складними маршрутами у спробах незаконно покинути країну.

Раніше речник ДПСУ називав два найпопулярніші маршрути, які використовують для своєї втечі ухильники. За його словами, на "зеленій" ділянці кордону щодня фіксують громадян, які намагаються втекти з України.