Чому армія Франції віддає перевагу якості перед кількістю?

Франція не відступає від наміченого курсу. Це означає, що в неї в майбутньому будуть нечисленні, але висококласні збройні сили. Але чи зможуть вони опанувати таких ворогів як армія РФ — не професійна і не висококласна, але численна?

Чи актуальна нинішня французька модель ведення війни? 2021 року я у співавторстві зі Стефані Пезард опублікував дослідження, у якому стверджувалося, що ні. Ми стверджували, що французькі збройні сили — зараз, безперечно, найбільш боєздатні в Західній Європі — здатні багато на що. Але при цьому їм не вистачає глибини і маси, щоб виконувати великомасштабні операції протягом довгого часу, перш ніж у них просто закінчаться можливості.

Дослідження викликало великий резонанс у Франції, де його підхопили журналісти і цитували Національні збори та вищі французькі офіцери. У доповіді було висловлено багато ідей, які французькі військові самі насилу намагалися сформулювати, але водночас, на жаль, вона дала аргументи критикам армії.

Фокус переклав новий текст Майкл Шуркіна, присвячений французькому підходу до військового будівництва.

Війна в Україні тільки ще більше загострила цю проблему. Конвенційні бойові дії, навіть в епоху високоточної війни і передових інформаційних технологій, як і раніше, потребують величезних резервів живої сили, техніки і боєприпасів. Можливо, Україна і Росія не витрачають їх темпами, порівнянними з Першою світовою війною, але вони ставлять під сумнів ідею про те, що високопрофесійні невеликі армії можуть обійтися без заміни якості на кількість — ідею, що призвела до скорочення автопарків і військових складів у гонитві за дивідендами від миру після холодної війни.

Стара мрія про те, що високоточна зброя потребуватиме меншої кількості боєприпасів, не більше ніж фантазія. З огляду на нинішні запаси, передача в дар навіть кількох танків або гаубиць створює серйозні проблеми для французьких збройних сил. Так, наприклад, передача Україні навіть 20 танків Leclerc підриває потенціал французької армії, адже у Франції їх всього близько 200. Франція вже передала значну частку своїх цінних гаубиць CAESAR, яких налічувалося всього 70 одиниць, і їх заміна тепер є серйозною проблемою. Французькій та європейській оборонній промисловості загалом важко навіть просто замінити старі зразки, не кажучи вже про постачання великим силовим структурам — звідси довгий список клієнтів для південнокорейської промисловості. На думку відомого військового аналітика Мішеля Гойя, висновок очевидний: Франція не в змозі впоратися навіть із майже рівним противником.

Франція не може просто відмовитися від дорогих нових технологій і повернутися до масових армій минулого. Президент Франції Емманюель Макрон висунув ідею "військової економіки", проте у Франції всі згодні з тим, що це неможливо через фінансові та політичні причини. Частково проблема полягає в тому, що, хоча, наприклад, виробництво гаубиць і різних керованих ракетних систем у Франції є вкрай недостатнім, нарощування масштабів виробництва — завдання не з легких. Компанія, що виробляє CAESAR, зараз випускає чотири одиниці на місяць, і очікується, що до грудня виробництво досягне шести одиниць на місяць, а до середини 2024 року — восьми. Звісно, це прогрес, але вкрай повільний. Франція до того ж не збирається відновлювати виробництво танків. Так, новий танк перебуває в розробці — цей спільний франко-німецький виріб призначений для заміни Leclerc і Leopard 2, — але його виробництво заплановано не раніше 2035 року, і цей процес майже неможливо прискорити. Можна також з упевненістю припустити, що новий танк буде значно дорожчим за Leclerc і Leopard 2. Нарешті, ніхто всерйоз не обговорює повернення до загального військового обов'язку, який уможливив масові армії минулого століття.

То що ж може зробити Франція, аби знайти золоту середину між масовістю і якістю? Французький уряд сподівається досягти економії за рахунок особливого підходу до інвестицій у технології. Однак, зрештою, поточні дискусії у французьких політичних і військових колах показують, що країна, як і раніше, прихильна тій формі ведення війни, яку плекала з 1940 року.

Що може зробити Франція, щоб знайти золоту середину між масовістю і якістю? Фото: twitter.com/SaintCyrCoet

Французький спосіб ведення високоінтенсивних бойових дій

Французький підхід до ведення війни високої інтенсивності після катастрофи 1940 року полягав у тому, щоб віддати перевагу маневру, швидкості і "зухвалості" за рахунок масовості й вогневої потужності. Це була реакція на доктрини часів Першої світової війни, які часто асоціювалися з генералом Філіпом Петеном і сприяли створенню в 1940 році величезних за чисельністю та вогневою міццю, але громіздких і негнучких сил, які атакував швидкий і набагато маневреніший Вермахт. Новий підхід, орієнтований на маневреність, знайшов підтримку в колоніальному досвіді французької армії та її експедиційних доктринах, які також заохочували сміливість та імпровізацію за відсутності чисельності та ресурсів. Ця колоніальна культура має глибокий вплив на французьку армію і донині через цілу низку інституційних чинників і той факт, що, як часто повторював один офіцер Іноземного легіону, "армія — це те, що вона робить". В останні десятиліття французька армія більшість часу була зайнята малими конфліктами в Африці.

Звісно, те, що має сенс у Малі, набагато менш корисне, скажімо, в Донецьку. Історично, однак, французьке військове мислення щодо конфлікту з Варшавським блоком відображало такий самий підхід до ведення війни, доповнений французьким військовим мисленням щодо стратегічного значення ядерної зброї. Важкі призовні частини Франції, розміщені в Німеччині, були призначені для захисту Франції на німецькій землі шляхом агресивних маневрів у стилі бліцкригу проти набагато більших і потужніших, але неповоротких супротивників. Французи вважали, що у них ніколи не буде достатньо вогневої потужності і маси, щоб діяти інакше. Так, наприклад, французькі танки часів холодної війни, включно з AMX-30, були менш захищеними, ніж американські танки тієї ж епохи: їхні конструктори зробили ставку на швидкість і маневреність.

Однак, що дуже важливо, французи розраховували на коротку війну. Або війна буде ядерною, або вона закінчиться, не досягнувши цього порога. Дійсно, згідно з французьким стратегічним мисленням того часу (див., наприклад, "Livre Blanc sur la Défense" 1972 року), сенс французьких регулярних сил у Європі полягав у тому, щоб бути досить сильними, щоб завдати шкоди супротивнику, але не настільки сильними, щоб перемогти його. Якби в когось виникла необхідність зібрати величезні сили, щоб перемогти французьку армію, французи змогли б у цьому переконатися. Вони могли б оцінити наміри Варшавського блоку і зрозуміти, чи достатньо серйозна небезпека, щоб застосувати ядерну зброю. З цього випливає, що французькі планувальники часів холодної війни не вважали за необхідне створювати великі запаси техніки і боєприпасів.

Замість цього Франція вклала значні ресурси в придбання остаточної страховки від вторгнення — ядерної зброї, а також засобів її доставки. Відтоді структура французьких військово-повітряних і військово-морських сил відображає радше цей пріоритет, ніж здатність перемогти радянські військово-повітряні та військово-морські сили. Вони призначені для доставки ядерних боєголовок і захисту засобів доставки. Усі інші завдання другорядні. У результаті з'явилися підводні човни з ядерними балістичними ракетами і першокласні бойові літаки, для яких ядерні завдання посідають перше місце в списку вимог. Але все це відбувається за рахунок масовості. Крім того, що гроші, необхідні для підтримки ядерного потенціалу, стають недоступними для інших цілей, Франція резервує частину своїх літаків і кораблів на випадок, якщо вони знадобляться для ядерних місій, що скорочує їхню кількість для інших цілей.

Юбен та високі технології

Зникнення величезних бронетанкових дивізій країн Варшавського договору і поява високоточної зброї та мережевих війн спонукали Францію реформувати свої збройні сили, зробивши ще більший акцент на "зухвалість" і маневреність. У 1990-х роках Франція скасувала військову повинність, що, крім іншого, зробило всі збройні сили "експедиційними". Це означало, що у французькій військовій культурі більшого поширення набула імпровізація. Армія також скоротилася, а це означало, що їй доведеться робити більше, використовуючи набагато менші ресурси. Нарешті, високі технології підштовхнули низку теоретиків — насамперед генерала Гі Юбена — уявляти собі високо децентралізовані та маневрені невеликі підрозділи, які переміщуються в кількох напрямках і підтримуються логістикою "точно в термін", що дозує необхідні запаси. Підрозділи отримують саме те, що їм потрібно, де і коли їм це потрібно — і передбачається, що їм потрібно буде набагато менше, ніж раніше.

Ці ідеї тепер закладені у французькі механізовані частини, які оснащені новими машинами, під'єднаними до мереж, призначених для нанесення ударів по потрібних цілях у точно призначений час. Більше ніяких масованих обстрілів. Більше жодних гігантських колон постачання, які уможливлюють масований вогонь, на кшталт нескінченного потоку вантажівок на дорозі життя, що забезпечувала французькі війська під Верденом. Французькі частини рухатимуться швидко, і, згідно з Юбеном, "ізотропно", тобто не за фіксованими осями.

У чомусь Юбен мав рацію, але, як і всі інші, він був надмірно оптимістичний щодо життєвості такого роду боротьби та економії, яку дадуть мережеві та високоточні бойові дії. Війна в Україні продемонструвала, що високоінтенсивні конвенційні бойові дії, як і раніше, завдають великої шкоди солдатам і техніці. Армії навіть із найпередовішими технологіями досі спалюють величезну кількість снарядів, не кажучи вже про такі предмети, як гарматні стволи. Дійсно, ствольна артилерія, як підкреслюють дослідження, залишається королевою поля бою, незважаючи на "Джавеліни" і високомобільні артилерійські ракетні системи. Одна з причин полягає в тому, що в конвенційних військових діях артилерія часто використовується для блокування або придушення переміщень. Тут важлива не стільки точність, скільки шквал вогню, що змушує ворога притиснутися до землі. Війна в Україні також поставила під сумнів ідеї про маневреність перед обличчям старого-доброго масованого вогню. Наступальний маневр не неможливий, але, як стверджує Стівен Біддл, набагато складніший. З огляду на її історичну прихильність маневру, Франція може опинитися в кращому становищі, ніж Україна. Але, з іншого боку, може і не опинитися.

До золотої середини?

Більше ніхто не сперечається, що французам потрібна більша кількість усього. Питання в тому, наскільки це взагалі можливо, і чи буде відносно скромне збільшення, можливе завдяки політично обґрунтованому збільшенню бюджету, мати сенс. Дехто розмірковує про створення великих, але низькотехнологічних сил з адекватними технологіями, які були б достатньо доступними, аби забезпечити більшу масовість. Гойя, наприклад, писав про бажаність вибіркового підходу до технологій, у які слід вкладати кошти. Ідея полягає в тому, що в багатьох випадках було б ідеально прагнути до "достатності", а не до найвищої якості, щоб зробити масу доступною. Наприклад, потрібні не найкращі протитанкові ракети, а більша кількість дешевих, але адекватних. Інший приклад, який спливає в дискусіях про модернізацію французьких збройних сил, — це новий вертоліт NH90, покликаний замінити застарілий гелікоптер Puma, розроблений у 1960-х роках. За повідомленнями, французька армія хотіла отримати щось відносно просте і "надійне" для ролі своєрідного летючого пікапа. Замість цього вони отримали складну і комплексну машину з високою ціною придбання, яку важко і дорого обслуговувати. Ударний вертоліт Tiger також чудовий, але дорогий і складний в експлуатації, що підтверджує Німеччина, яка насилу підтримує свій парк "Тигрів" у робочому стані.

Гойя нарікає на те, що після закінчення холодної війни французькі збройні сили значно скоротили майже всі основні системи озброєнь. Новітні озброєння Франції, включно з фрегатами і гаубицями, чудові — і, як він зазначає щодо винищувача Rafale, їхня якість певною мірою компенсує скорочення кількості порівняно зі старими системами, які вони замінили. (Французькі ВПС мають близько 100 Rafale і ще близько 100 Mirage 2000. Військово-морський флот має 42 літаки). Однак, знову ж таки цитуючи Гойю, "Rafale може робити багато речей і навіть на великій відстані, але вони не можуть перебувати всюди". Багато офіцерів були б раді відмовитися від новіших бронемашин, що надходять на озброєння (Véhicule Blindé de Combat d'Infanterie, Jaguar і Griffon), на користь нових версій старих, дешевших машин. Старі зразки слід списати, тому що вони зносилися і їх дедалі важче підтримувати в робочому стані, але чи варто замінювати їх на надпотужних машинах, оснащених найостаннішими і найкращими високотехнологічними пристроями, які може надати французька промисловість?

Я поговорив із генерал-майором Шарлем Бодуеном, який нещодавно пішов у відставку і який у 2018 році курував технологічні програми французької армії. Його можна вважати людиною з команди армії майбутнього. Бодуен керував розробкою кількох високотехнологічних програм, які зараз стають у стрій, щоправда, з великими витратами. Його аргументи схожі з аргументами Гойї, хоча він чіткіше відкидає ідею створення низькотехнологічних сил і виступає за поєднання високих і низьких технологій, що вимагає жорсткого визначення пріоритетів. Шлях до прогресу, на його думку, полягає в тому, щоб створювати досить хороші технології і прийняти ідею наявності менш ефективного, але "масового" устаткування поряд з обладнанням, що забезпечує перевагу на полі бою. Інвестувати слід у те, що дійсно необхідно.

Успішним прикладом того, як це зробила Франція, є CAESAR. За словами Бодуена, французька армія інвестувала в саму гармату і нічим не пожертвувала в плані дальності, скорострільності і точності. Однак як компенсацію французька армія вирішила вдовольнитися установкою гармати на шасі вантажівки з броньованою кабіною, а не на броньовану і гусеничну платформу, як у німецького PzH 2000. У результаті вийшла гармата, яку набагато дешевше купити і утримувати, ціною компромісу щодо інших можливостей, які вважаються менш важливими.

Розглядаючи війну в Україні, Бодуен схвальною зазначає, що росіяни віддали перевагу інвестуванню в певні технології, особливо в ті, що пов'язані з протидією доступу та запереченням у зоні ураження, а також у гіперзвукові ракети, повністю нехтуючи застарілими повітряними, наземними та морськими системами. Хоча вибір росіян можна поставити під сумнів, він наполягає, що сама ідея вибіркових інвестицій може бути хорошим вибором для європейських сил, які намагаються відновити масовість, інвестуючи в технології. Йдеться про націлювання на певні ключові галузі, які обіцяють стати переломними.

Але чи можна відновити масовiсть?

Вибіркове інвестування в певні технології може принести деяку економію, але факт залишається фактом: Франції та іншим європейським країнам доведеться витратити набагато більше грошей, якщо вони мають намір відновити щось схоже на необхідну їм масовість. Цього року Франція взяла на себе зобов'язання витратити набагато більше грошей, але цього недостатньо для відновлення масовості.

Наприкінці січня Макрон оголосив про намір свого уряду значно збільшити оборонний бюджет Франції. У своїй промові він наголосив на необхідності збільшення резервів Франції та повторного інвестування в допоміжні військові сили — так званого "хвоста", який історично скорочували, щоб зберегти якомога більше "зубів". Після виступу Макрона Гойя поскаржився, що навіть відновлення збройних сил поглине всі нові кошти, не залишивши нічого для зростання. Новий закон про військове планування, опублікований у квітні цього року, підтверджує його думку. Хоча він передбачає витрати в розмірі €413 млрд протягом наступних п'яти років, новий закон фактично не розраховує на зростання збройних сил, хоча й передбачає значне збільшення парку безпілотників і можливостей ППО Франції, а також збільшення витрат на розвідку, протимінну оборону і кібернетику. Франція також прагне збільшити свої резервні сили. Проте кількість бригад залишиться колишньою, а чисельність військово-морського і військово-повітряного флотів Франції зросте несуттєво.

Французька самохідна гаубиця CAESAR Фото: Wikipedia

Бачення генерала П'єра Шилля: переосмислення лего-армії

13 лютого начальник штабу французької армії генерал П'єр Шилль представив групі журналістів своє нове бачення подальшого розвитку французької армії. Цікаво, що відповіддю Шилля на дилему "якість проти масовості" є збереження поточного курсу, здебільшого завдяки інвестиціям у здатність армії робити краще те, для чого вона вже була створена — іншими словами, робота над підвищенням її якості.

Шилл ясно дав зрозуміти, що армія збереже свою нинішню чисельність, яка становить 77 тисяч військовослужбовців, придатних до розгортання (із загальної чисельності приблизно 120 тисяч). Він пояснив, що просто закуповувати більше танків, гаубиць тощо немає сенсу. Його ідея полягала в тому, щоб зосередитися на стійкості та згуртованості, дозволивши армії краще справлятися з високоінтенсивними бойовими діями при її нинішньому розмірі, а в ідеалі мати більші резерви, щоб вона могла протриматися довше. Це також означало відмову від експедиційного підходу і деяких його переваг.

Шилль порівняв французьку армію з конструктором "Лего". Він зазначив, що армія нерідко на льоту збирає свої детальки у розгорнуті комплекси тих чи інших сил. Перевагою такої армії була модульність за рахунок складання сил шляхом з'єднання шматочків і частин кількох підрозділів для забезпечення їх специфічними можливостями за необхідності. Ці можливості, як правило, "дозувалися" в невеликих кількостях, що в більшості випадків сходило з рук через відносно низьку інтенсивність бойових дій, які вела Франція. Так, наприклад, у 2013 році у складі французького угруповання в Малі було всього чотири CAESAR, оскільки вважалося, що більше не потрібно. Крім того, оперативні групи розміром з батальйон, які французи розгорнули в Малі, складалися з частин, узятих із численних полків, що входили до складу кількох бригад.

Шилль вважав, що для перемоги у високоінтенсивній боротьбі з рівним за силою противником необхідно кілька речей. Так, підрозділам, які входили в розгорнуті батальйони, необхідна краща підготовка, щоб повною мірою використовувати свої численні можливості. Це означало меншу кількість формувань, зібраних із безлічі цеглинок, і більшу кількість заздалегідь підготовлених сил із, по суті, органічними можливостями. Крім того, необхідні надійні елементи командування та управління для досягнення більшої узгодженості. Французька армія, за його словами, матиме таку саму кількість полків і бригад, але вони будуть більш "повними". Нарешті — і це найсуперечливіша ідея — армія повинна інвестувати набагато більше коштів у певні можливості, яких їй не вистачало або в які вона раніше не вкладалася. До них належать засоби ППО (включно із захистом від безпілотників), кіберпростір і вогневі засоби великої дальності. З огляду на обмеження на чисельність сил, поява нових можливостей незмінно вимагає скорочення інших. Тому бойові підрозділи можуть отримати менше бойових машин. Він навів конкретний приклад: деякі з нових бронемашин Serval і Griffon будуть переобладнані в платформи ППО. Загальна кількість залишиться колишньою, але стане менше машин, призначених для використання за первісним призначенням.

Що стосується масовості, Шилль говорив про подвоєння розміру резервного компонента Франції та створення спеціальних резервних підрозділів — наразі більшість резервістів просто вливаються в наявні підрозділи. Це був компроміс, який дасть французькій армії деяку масу, але й близько не наближає її до розмірів часів холодної війни і призову.

Висновок

Деякі критики, такі як Гойя, припустили, що бачення Шилля, підкріплене Законом про військове планування, означало, що Франція у підсумку несерйозно поставилася до війни високої інтенсивності. Філіп Шапло зауважив, що навіть за умови значного збільшення бюджету французькі збройні сили займаються лише відновленням, але в основі своїй залишаться такими ж, як були. Справедливіше буде сказати, що Франція вважає справжні масові збройні сили недосяжними в політичному і фінансовому плані, і найкращий варіант — спробувати оптимізувати вже наявну армію, призначену для маневру, а не для грубої сили.

Чи буде це достатньо хорошим рішенням? Відповідь для французького керівництва полягає в тому, щоб повернутися до старого підходу: нібито ядерна зброя усуває необхідність у масовій армії, призначеній для протистояння противнику на кшталт Росії. Дійсно, новий закон про військове планування підкреслює ключове місце ядерного стримування у французькому стратегічному мисленні. Франція також припускає, що у своїй боротьбі вона буде не одна, тому Макрон наполягає на розширенні європейської оборони паралельно з серйозною інтеграцією в НАТО. Є надія, що об'єднані європейські збройні сили зможуть забезпечити масовість, необхідну для ведення конвенційних бойових дій.

Франція, схоже, не відступає від наміченого курсу. Це означає, що у неї будуть висококласні збройні сили, які зможуть танцювати навколо російських військ і добряче їх пошматувати, але ненадовго. Що станеться потім, найімовірніше, залежатиме від Сполучених Штатів та інших членів НАТО, а також від того, чи доведе ядерне стримування свою спроможність.

Про автора

Майкл Шуркін — старший науковий співробітник Атлантичної ради і директор глобальних програм у 14 North Strategies. Він був старшим політологом у корпорації RAND, а також працював політичним аналітиком у ЦРУ. Має ступінь доктора з сучасної європейської історії Єльського університету.