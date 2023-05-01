Вклали мільярди: Захід чекає успіхів у контрнаступі через великі інвестиції у ЗСУ, – ЗМІ

Британські журналісти з'ясували, що ціна військової та фінансової допомоги починає турбувати деяких західних союзників Києва. Майбутня атака займе час і залежить від низки факторів, зокрема від погоди, впевнені військові на передовій.

Контрнаступ стане вирішальним випробуванням для Збройних сил України, їх успіх залежить від багатьох чинників. Про це пише 1 травня британська газета The Guardian.

"Російські війська, як і раніше, контролюють близько 1/5 території України, а ціна військової та фінансової допомоги Україні починає турбувати деяких західних союзників", — повідомили автори матеріалу.

Оптимісти серед союзників Києва сподіваються, що ЗСУ повторять успіхи минулого року, коли окупантів відкинули з Київської області, а також на сході та півдні України, зазначили журналісти.

"Всі чекають на це і думають, що ми вирішимо все одним ударом. Але контрнаступ займе час і буде важким", — сказав The Guardian 64-річний український військовий із позивним "Лух", який до великої війни був інженером-залізничником.

Однією із цілей ЗСУ могла б стати спроба спуститися до Азовського моря

Багато хто у Вашингтоні та інших європейських столицях, які вклали мільярди на підтримку України, стурбовані станом ЗСУ після важкого 2022 року.

"Офіційна кількість жертв тримається в секреті, але, згідно з військовими брифінгами США, кількість загиблих українців становить від 15 500 до 17 500 осіб, а поранених більше ніж вп'ятеро", — йдеться у матеріалі.

Сценарії контрнаступу: ЗСУ можуть взяти під вогневий контроль Кримський міст

Західні військові аналітики стверджують, що очевидною метою ЗСУ могла б бути спроба спуститися вниз до Азовського моря та повернути більшу частину території. Завдяки цьому можна перерізати лінії постачання ЗС РФ та взяти під вогневий контроль Кримський міст.

"Залізні та сухопутні дороги на півдні України, захоплені у перші дні вторгнення, стали єдиним значним успіхом диктатора Володимира Путіна. Якщо їх візьмуть під контроль ЗСУ, це змінить стратегічний розрахунок та принизить окупантів", — поділилися думкою фахівці.

ЗСУ під час наступу зруйнують логістику окупантів на півдні, впевнені аналітики.

Однак це досить ризикований крок, адже російські військові викопали ряди траншей, замінували поля та виставили протитанкові засоби оборони.

"Найбільша проблема — прорвати їхню лінію оборони. Якщо ми це зробимо, вони втечуть. Вони мали достатньо часу для копання траншей. Нам потрібно багато боєприпасів для перемоги", — сказав військовий мінометної групи із позивним "Сармат".

Погода стала ще одним важливим фактором для початку контрнаступу ЗСУ. Поточна весна холодна та дощова, тому земля незручна для маневрів бронетехніки. Сильний вітер може обмежити роботу розвідувальних та бойових безпілотників.

На думку британського військового аналітика Шона Белла, ЗСУ з великою ймовірністю поетапно підуть у контрнаступ. Один із варіантів — це руйнування логістичних шляхів окупантів на півдні.

В українських силах оборони півдня 30 квітня говорили, що недавні вибухи на нафтобазі у Севастополі — це частина підготовки ЗСУ до контрнаступу.