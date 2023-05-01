"Вивозять цінні документи": в ЗСУ пояснили курсування урядових літаків РФ над Кримом (відео)

Російські окупанти вивозять родини та цінні речі з півострова. В ОК "Південь" вважають, що загарбники бояться Сил оборони України та українських спецслужб.

Між Кримом та Росією курсують урядові літаки, якими окупанти вивозять цінності. Про це 1 травня проінформувала Наталія Гуменюк, речниця Оперативного командування "Південь", в ефірі "Апостроф" TV.

У публічному просторі з'явилася інформація стосовно того, що між тимчасово окупованим Кримом i РФ курсують урядові літаки росіян. Зі слів Наталки Гуменюк, загарбники вивозять цінні речі, щоб ті не потрапили Силам оборони України та українським спецслужбам.

"Вони вже зараз вивозять те, що може становити цінність", – зазначила Гуменюк.

Вона зауважила, що окупанти намагаються залишити Кримський півострів, вивозячи в межах "евакуації" важливі документи. Також їхні родини активно залишають домівки, користуючись усіма наявними транспортними шляхами.

"Окупанти вже вивозять свої сім'ї, а також намагаються виїхати з півострова", – пояснила речниця.

Наталія Гуменюк додала, що деякі з окупантiв навіть навмисне звертаються до командування для переведення на службу до Російської Федерації. Вони шукають формальний привід залишити захоплену територію.

На думку Гуменюк, удари по нафтобазі у Севастополі є підготовкою до звільнення Криму від окупації.

Нагадаємо, у Центрі стратегічних комунікацій 1 травня пояснили, що в нафтобазу у Криму ЗСУ влучили прямо перед 810-ю бригадою морської піхоти, яка не змогла її прикрити. В Центрі зазначають, що на відміну від РФ, Україна не атакує цивільні об'єкти та мирне населення, але закликає кримчан триматися якомога далі від військових об'єктів, які можуть стати законними цілями для українських військ. На думку аналітиків, росіяни демонструють нездатність обороняти свої позиції на окупованому півострові, тому контрнаступ ЗСУ буде успішним та ефективним.

Також 30 квітня британський військовий аналітик Шон Белл заявив, що основний фокус атак Збройні Сили України можуть зосереджувати на сухопутний коридор військ РФ із Кримом. Наступ українських сил може розпочатися на Донеччині або Луганщині, але цей район буде складно повернути за короткий час.