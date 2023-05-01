Операція у кілька етапів: офіцери США назвали спосіб, як Україні повернути Крим

На думку відставного полковника морської піхоти США Марка Канчіана, півострів буде звільнено від російської окупації після "тривалої облоги".

Деокупація Кримського півострова Збройними силами України можлива, проте на це може піти тривалий час. Про це пише видання Newsweek із посиланням на старшого радника Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) та полковника морської піхоти США у відставці Марка Канчіана.

"Це не буде одноразовий наступ, який змете росіян", — вважає Канчіан.

На думку експерта, контрнаступ ЗСУ в Криму може відбуватися за кілька етапів. Він припустив, що перша фаза може завершитися через місяць, а потім буде фаза відновлення та повернення до наступальних дій.

"Ви побачите, як розігрується динаміка, атака, захоплення території, зупинка, перебудова, знову атака. Це динаміка, яку ми бачили у громадянській війні в Іспанії", — сказав полковник журналістам.

За оцінкою Канціана, звільнення Криму наступить після "тривалої облоги". Він також зазначив, що деокупація півострова стала більш імовірною після того, як ЗСУ отримали більше озброєння, досвіду й підготовки.

Думку Канціана поділяє науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) та колишній заступник командувача збройних сил США в Європі Стівен Твітті. Він схиляється до того, що українці радше проведуть цілу серію наступальних операцій.

Як зазначає Твітті, для утримання звільненого Криму ЗСУ доведеться розмістити свої війська по всьому півострові. На його думку, Україна не має робити повернення Криму першим етапом свого контрнаступу.

"Я виступаю за проведення послідовних наступальних операцій доти, доки не будуть створені умови, щоб ви могли повністю кинути всі сили в Крим, щоб знищити росіян, ізолювати й захопити півострів", — сказав Стівен Твітті.

Нагадаємо, що 1 травня в Центрі стратегічних комунікацій заявили про неспроможність Росії захистити окупований нею Крим. Аналітики вказали на те, що морська піхота та два ракетні полки росіян не змогли прикрити від удару нафтобазу в Севастополі.

Згідно зі звітом британської розвідки від 1 травня, російська армія з літа 2022 року побудувала одну з найширших ліній оборони у світі за останні десятиліття на захоплених українських теренах, зокрема в Криму.