"Не переставав тремтіти": в Умані врятували кота з родини переселенців, які втратили дітей (відео)

Для того, щоб доправити тварину в безпечне місце, розгорнули цілу рятувальну операцію. Дещо пізніше з'ясувалося, що кіт належав родині переселенців, які під час обстрілу 28 квітня втратили двох дітей.

В Умані співробітники ДСНС врятували зі зруйнованого обстрілом ЗС РФ будинку домашнього кота. Відеокадри опублікувала у своєму акаунті у тіктоці українка з ніком Анжела в неділю, 30 квітня.

Домашнього кота зі зруйнованої квартири забрали співробітники ДСНС. За словами мешканців будинку, які спостерігали за порятунком тварини, спочатку кіт сидів на восьмому поверсі. А пізніше вже перемістився на балкон, що вцілів після вибуху.

Рятувальники змушені були скористатися сходами службового автомобіля, щоб дістатися кота. Його помістили в переноску та спустили вниз.

За словами авторки відео, перелякану тварину рятувальники змогли дістати зі зруйнованого ракетою багатоповерхового будинку лише на третю добу після обстрілу міста російськими військовими.

Кіт не отримав жодних травм, але зазнав великого стресу через те, що сталося. Він не переставав тремтіти навіть тоді, коли його посадили в переноску. Тварину нагодували, ввели заспокійливі препарати й відправили на перетримку.

Як з'ясувалося дещо пізніше, врятований кіт належав родині вимушених переселенців, які приїхали в Умань, рятуючись від війни. Під час ракетного удару по місту 28 квітня люди втратили двох малолітніх дітей.

Нагадаємо, 30 квітня в Умані попрощалися з двома загиблими під час ракетного обстрілу міста ЗС РФ дітьми. Наймолодшій дитині було дев'ять років. Водночас разом із дівчинкою відспівували й старшого на кілька років хлопчика.

У ніч проти 28 квітня російська ракета поцілила в багатоповерхівку в Умані. Одна з мешканок постраждалого будинку в Умані записала відео в перші хвилини прильоту й показала наслідки удару російської ракети.