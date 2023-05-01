"Не лікується": Данілов пояснив, чому РФ не має існувати в сучасних межах

Секретар РНБО зазначив, що перетин шляхів України та Росії завжди супроводжується стражданнями, а також мільйонами жертв і вбивств.

Є ціла низка факторів, через які громадяни України вважають, що Російська Федерація у її сучасному форматі та кордонах не має існувати. Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в Facebook 1 травня.

Серед іншого, Данілов виділив основні причини, які впливають на ставлення українців до РФ:

перетин шляхів України та РФ завжди супроводжується стражданнями, мільйонами жертв, вбивств, а все, до чого торкається Москва, перетворюється на "смерть, гниль і бруд";

освіта у РФ століттями просувала ідею знищення України разом із її мовою, культурою та історією;

ідеологічною основою "російського світу" є ненависть до всього українського;

національною ідеєю РФ є "остаточне вирішення" українського питання;

незалежність та свобода України – історичний вирок для РФ як країни, держави та імперії.

"Мільйони ненароджених українських дітей, ненаписаних книг, непрочитаних віршів. Зламані долі, вкрадене минуле та спроба вкрасти наше майбутнє!" — констатував Данілов.

Олексій Данилов про Росію Олексій Данилов про Росію

Секретар РНБО заявив, що Росія "не реформується і не лікується", а на її території рабство та насильство сприймається як норма, а свобода – як відхилення. За його словами, росіяни несуть колективну відповідальність за злочини їхнього режиму проти України.

Данілов також зазначив, що Москва знищує мови та культури колонізованих народів Кавказу, Сибіру, Уралу, Півдня, Далекого Сходу та викреслює з історії пам'ять про їхній опір.

Нагадаємо, що 14 квітня Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов пророкував "сейсмічні зміни" в Росії, які відіграватимуть важливу роль для закінчення війни в Україні. Він заявив, що настав момент для того, щоб РФ розвалилася.

Ще ми писали про те, що 26 квітня голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов запропонував довірити охорону державного кордону Росії добровольцям, щоб нібито уберегти росіян від українських диверсій.