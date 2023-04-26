"У нас зараз немає можливостей": у Держдумі РФ пропонують охороняти кордон добровольцям

Голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов зазначив, що Росія довіряє народу та може убезпечити країну від нібито диверсій з боку України завдяки народній дружині.

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Охорону державного кордону Росії необхідно довірити добровольцям. Це вбереже росіян від нібито українських диверсій. Про це сказав сьогодні, 26 квітня, журналістам URA.RU голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.

"На жаль, у нас зараз немає таких можливостей, як у Радянському Союзі, коли вся країна по периметру охоронялася військовими підрозділами прикордонних військ СРСР. Тому зараз дещо інші способи охорони кордонів. Але залучити на добровільній основі місцеве населення, на мій погляд, це цілком реально і зрозуміло. У багатьох країнах це практикується. Зокрема й у колишній освіченій Європі", — заявив Картаполов.

За його словами, спочатку уряду потрібно ухвалити рішення про дозвіл народній дружині охороняти кордон, а потім визначати умови та деталі цього.

"Важливо ж принципове рішення: так або ні. Тобто ми довіряємо нашому народу в частині, що стосується відповідальності за безпеку наших прикордонних територій. Якщо довіряємо, то довіряємо. А далі вже починає формуватися технологія: які підрозділи, скільки їх буде, яка їх організація. Озброєння буде чи ні? Кому вони підкорятимуться? Хто їх контролюватиме? З ким вони взаємодіятимуть? Це досить широке коло питань. Необхідно принципово визначитися, нам це потрібно чи ні. На мій погляд, сьогодні це потрібно", — пояснив посадовець.

Нагадаємо, 25 квітня депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв закликав повернути в законодавство поняття "ворог народу". Він вважає, що цього "не треба соромитись". Гурулєв також зазначив, що не проти репресій.

25 квітня у соцмережах оприлюднили запис розмови російських підприємців. За словами журналістів, голоси належать мільярдеру Роману Троценку та підприємцю Миколі Матушевському. Чоловіки обговорювали, що рано чи пізно росіяни "вбиватимуть один одного на вулицях".