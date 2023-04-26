"У нас сейчас нет возможностей": в Госдуме РФ предлагают охранять границу добровольцам

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов отметил, что Россия доверяет народу и может обезопасить страну от якобы диверсий со стороны Украины благодаря народной дружине.

Related video

Охрану государственной границы России нужно доверить добровольцам. Это убережет россиян от якобы украинских диверсий. Об этом сказал сегодня, 26 апреля, журналистам URA.RU глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась военными подразделениями погранвойск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но привлечь на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется. В том числе и в бывшей просвещенной Европе", — заявил Картаполов.

По его словам, сначала правительству следует принять решение о разрешении народной дружине охранять границу, а затем определять условия и детали этого.

"Важно же принципиальное решение: да или нет. То есть мы доверяем нашему народу в части, что касается ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем. А дальше уже начинает формироваться технология: какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет или нет? Кому они будут подчиняться? Кто будет их контролировать? С кем они будут взаимодействовать? Это достаточно широкий круг вопросов. Необходимо принципиально определиться, нам это нужно или нет. На мой взгляд, сегодня это нужно", — объяснил чиновник.

Напомним, 25 апреля депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев призвал вернуть в законодательство понятие "враг народа". Он считает, что этого "не надо стесняться". Гурулев также отметил, что не против репрессий.

25 апреля в соцсетях обнародовали запись разговора российских предпринимателей. По словам журналистов, голоса принадлежат миллиардеру Роману Троценко и предпринимателю Николаю Матушевскому. Мужчины обсуждали, что рано или поздно россияне будут "убивать друг друга на улицах".