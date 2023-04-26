"Это закончится адом": СМИ слили запись разговора российских элит о судьбе РФ (видео)

Один из участников диалога посоветовал собеседнику купить землю в Индонезии так как рано или поздно люди в Москве будут "убивать друг друга на улицах". Он также заявил, что единственной идеологией РФ является обогащение и сохранение власти одной группы людей.

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Во вторник, 25 апреля, в сети появилась аудиозапись, на которой слышно, как российские предприниматели обсуждают войну в Украине и критикуют правительство Российской Федерации. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Настоящее время".

Журналисты полагают, что на записи звучат голоса миллиардера Романа Троценко и предпринимателя Николая Матушевского. Троценко советует Матушевскому покупать земельные участки в Индонезии, утверждая, что рано или поздно люди в Москве будут "убивать друг друга на улицах".

"Россия, которую мы так искренне любим оказалась в лапах каких-то му*ил, которые исповедуют какие-то странные композиции XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом", — говорит предполагаемый Троценко.

Мужчина также добавил, что единственной идеологией РФ является обогащение и сохранение власти одной группы людей. По его мнению, российские власти совершенно не думают о будущем страны.

"Это просто будет выжженная пустыня. Потом до всех дойдет и выяснится, что уже поздно. Люди не могут вывести деньги, не могут выехать, их дети призваны на войну. Ужас, короче", — говорит тот же голос.

Его собеседник также добавил, что 2023 год может быть последним годом, когда еще есть возможность покинуть территорию РФ.

В сеть попал разговор российских бизнесменов

Слив разговора Троценко и Матушевского: реакция бизнесменов

Журналист расследовательского проекта "Система" связался Николаем Матушевским и отправил ему аудиозапись. Прослушав диалог, бизнесмен заявил, что "этого разговора не было". По словам Матушевского, его последний разговор с Троценко состоялся в прошлом году и в нем не поднимались политические темы.

"Я думаю, это фейк или чья-то дурацкая шутка с применением ИИ", — утверждает Матушевский.

В свою очередь Троценко заявил, что действительно знаком с Матушевским, однако не говорил с ним "года полтора, наверное".

Кто такой Роман Троценко

Романе Троценко – экс-президент "Объединенной судостроительной корпорации" и бывший советник приближенного к Владимиру Путину президента "Роснефти" Игоря Сечина. Входит в число богатейших российских бизнесменов. По данным Forbes, на 2023 год его состояние составляет $3,8 млрд.

Троценко также занимается строительством глубоководного порта в рамках проекта по развитию Северного морского пути, который курируется президентом РФ.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Троценко регулярно посещал встречи Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. При этом он не появился на собрании 24 февраля 2022 года.

Бизнесмен также не присутствовал на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в марте 2023 года, где выступал российский президент.

Роман Троценко

Что известно о Николае Матушевском

Николай Матушевский – владелец и основатель дизайн-завода "Флакон". Идею этого проекта Матушевскому предложил Троценко, которого тот называл "школьным товарищем".

По словам самого Матушевского, до 2008 года он занимался приведением в порядок производственных объектов для дальнейшей сдачи в аренду.

Николай Матушевский

Напомним, что по данным ISW от 11 марта, президент России Владимир Путин уже потерял контроль над своей пропагандистской машиной, а между членами его ближайшего окружения идет противостояние.

Еще мы писали о том, что 20 апреля экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин- Стрелков раскритиковал политику президента РФ Владимира Путина и посоветовал ему "заткнутся".