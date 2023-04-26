"Це закінчиться пеклом": ЗМІ злили запис розмови російських еліт про долю РФ (відео)

Один з учасників діалогу порадив співрозмовнику купити землю в Індонезії, оскільки рано чи пізно люди в Москві "вбиватимуть один одного на вулицях". Він також заявив, що єдиною ідеологією РФ є збагачення та збереження влади однієї групи людей.

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У вівторок, 25 квітня, у мережі з'явився аудіозапис, на якому чути, як російські підприємці обговорюють війну в Україні та критикують владу Російської Федерації. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі "Настоящее время".

Журналісти вважають, що на записі звучать голоси мільярдера Романа Троценка та підприємця Миколи Матушевського. Троценко радить Матушевському купувати земельні ділянки в Індонезії, стверджуючи, що рано чи пізно люди в Москві "вбиватимуть один одного на вулицях".

"Росія, яку ми так щиро любимо опинилася в лапах якихось му*іл, які сповідують якісь дивні композиції XIX століття. Це нічим добрим не може закінчитися, це закінчиться пеклом", — каже гаданий Троценко.

Чоловік також додав, що єдиною ідеологією РФ є збагачення та збереження влади однієї групи людей. На його думку, російська влада абсолютно не думає про майбутнє країни.

"Це просто буде випалена пустеля. Потім до всіх дійде і з'ясується, що вже пізно. Люди не можуть вивести гроші, не можуть виїхати, їхні діти призвані на війну. Жах, коротше", — каже той самий голос.

Його співрозмовник також додав, що 2023 може бути останнім роком, коли ще є можливість покинути територію РФ.

У мережу потрапила розмова російських бізнесменів

Злив розмови Троценка та Матушевського: реакція бізнесменів

Журналіст розслідувального проекту "Система" зв'язався з Миколою Матушевським та надіслав йому аудіозапис. Прослухавши діалог, бізнесмен заявив, що "цієї розмови не було". За словами Матушевського, його остання розмова з Троценком відбулася минулого року і в ній не порушувалися політичні теми.

"Я думаю, це фейк або чийсь безглуздий жарт із застосуванням ШІ", — стверджує Матушевський.

Своєю чергою Троценко заявив, що справді знайомий із Матушевським, проте не говорив з ним "року півтора, напевно".

Хто такий Роман Троценко

Романе Троценку – експрезидент "Об'єднаної суднобудівної корпорації" та колишній радник наближеного до Володимира Путіна президента "Роснефти" Ігоря Сєчіна. Входить до найбагатших російських бізнесменів. За даними Forbes, на 2023 рік його статки становлять $3,8 млрд.

Троценко також займається будівництвом глибоководного порту в рамках проекту розвитку Північного морського шляху, який займається президент РФ.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Троценко регулярно відвідував зустрічі Володимира Путіна із представниками великого бізнесу. При цьому він не з'явився на зборах 24 лютого 2022 року.

Бізнесмен також не був присутній на щорічному з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців у березні 2023 року, де виступав російський президент.

Роман Троценко

Що відомо про Миколу Матушевського

Микола Матушевський – власник та засновник дизайн-заводу "Флакон". Ідею цього проекту Матушевському запропонував Троценко, якого той називав "шкільним товаришем".

За словами самого Матушевського, до 2008 року він займався упорядкуванням виробничих об'єктів для подальшої здачі в оренду.

Микола Матушевський

Нагадаємо, що за даними ISW від 11 березня, президент Росії Володимир Путін вже втратив контроль над своєю пропагандистською машиною, а між членами його найближчого оточення йде протистояння.

Ще ми писали про те, що 20 квітня ексглава бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков розкритикував політику президента РФ Володимира Путіна і порадив йому "заткнутися".