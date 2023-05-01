"Очікуємо плідної коаліції БМП CV90": Резніков підсумував розмову з міністром оборони Швеції

Олексій Резніков сподівається на подальшу підтримку української армії з боку Швеції у війні проти російських загарбників.

Міністр оборони України Олексій Резніков та Поль Джонсон, керівник воєнного відомства Швеції, поспілкувалися щодо подальшої співпраці і постачання БМП CV90. Подробиці український політик повідомив в Twitter.

Представники урядів провели телефонну розмову. Під час спілкування обговорили подальші кроки щодо посилення можливостей української армії.

"З нетерпінням очікуємо плідної коаліції БМП CV90", – наголосив Резніков.

Він подякував шведському колезі за постійну та непохитну підтримку. Керівник оборонного відомства зазначив, що обговорювалися кроки для подальшого посилення спроможностей української армії у війні проти російських загарбників.

Нагадаємо, 1 травня Резніков назвав три ключові умови для початку контрнаступу ЗСУ. Першою складовою успіху на полі бою є накопичення достатньої кількості необхідної техніки та зброї. Другим чинником він вважає якісний рівень підготовки особового складу української армії. Політик зазначив, що кожен військовослужбовець повинен пройти відповідну підготовку й добре знати план на своєму рівні. Остання умова, про яку згадав Резніков, полягає в безперервному забезпеченні та відновленні усього, що потрібно українським військовослужбовцям. Ідеться про боєприпаси, амуніцію, одяг, паливо та інші речі.

Резніков також 1 травня пояснив, чому союзники не поспішають передавати Україні винищувачі F-16. За словами міністра, таку авіатехніку, як F-16, знадобиться підтримувати у робочому стані, а також комплектувати ракетами та різними бомбами. До того ж знадобиться навчати пілотів, що потребує великих фінансових витрат. Він вважає, що країна зрештою все ж таки отримає винищувачі, оскільки країни Заходу мають намір підтримувати Україну до переможного кінця, а все, що неможливо сьогодні, буде можливо вже завтра.