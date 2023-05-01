РФ змінила тактику ракетного обстрілу, щоб схилити Україну до переговорів, — Подоляк (відео)

За словами радника керівника Офісу президента, Кремль намагається вплинути так на Захід. А країни-союзники, на думку Володимира Путіна, мають посадити представників України за стіл переговорів.

Російські військові останнім часом змінили тактику ракетного обстрілу. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону в понеділок, 1 травня.

За його словами, влучання ракет у житлові будинки — не проста випадковість. Наразі ЗС РФ перейшли до планомірного обстрілу цивільного населення, а не інфраструктури, як це було восени та взимку.

"Абсолютно очевидно, що певна зміна тактики є. У цьому немає сумнівів, тому що вони завдають прямих ударів саме по цивільних, багатоквартирних будівлях або місцях, де є багато житла цивільного населення", — сказав радник керівника ОП.

Подоляк також розповів, чому саме супротивник обрав цю тактику.

По-перше, РФ робитиме все, щоб Україна пішла непідготовленою до контрнаступу.

По-друге, терор мирного населення — це сигнал європейським державам. У Кремлі націлені на те, щоб країни-союзниці натиснули на офіційний Київ і посадили Володимира Зеленського за стіл переговорів із Володимиром Путіним.

Третя причина полягає в тому, що противник побоюється української системи ППО. Атакуючи Україну ракетами, російські військові намагаються зрозуміти, на якій саме ділянці над Україною не встигли закрити небо.

Нагадаємо, 29 квітня британська розвідка повідомила про те, що РФ змінила тактику ракетних ударів, мирні жителі опинилися під загрозою. Російська армія прагне знищити українські резерви та військову допомогу від союзників, попри супутні збитки, вважає британська розвідка.

Крім того, 28 квітня в Донецькій ОВА заявили, що окупанти змінили тактику захоплення Авдіївки. За словами керівника військової адміністрації Віталія Барабаша, росіяни намагаються обрізати логістику для ЗСУ. Для цього їм потрібно взяти під свій контроль населений пункт Орлівка, який вони регулярно атакують.