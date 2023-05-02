Україна не повинна обстрілювати територію РФ зі зброї, яку передає Німеччина, — Шольц

За словами німецького канцлера, Києву має бути надана вся необхідна допомога, проте союзники мають зробити усе можливе, щоб запобігти війні між Росією та НАТО.

Зброєю, яку передає Німеччина, Україна не повинна обстрілювати територію Росії. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи в межах діалогу з громадськістю в Бендорфі, повідомляє німецьке видання DW.

"Україна не повинна застосовувати поставлену ФРН зброю для обстрілу російської території", — заявив канцлер ФРН Олаф Шольц

Він наголосив, що такі самі вимоги озвучували й інші країни Заходу, які надають Україні озброєння.

За словами Шольца, Україні має надаватися вся необхідна допомога, але при цьому слід зробити все, щоб запобігти війні між РФ та НАТО.

Шольц зазначив, що на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, які Німеччина поставила ЗСУ, Україна може розраховувати від серпня. Зараз налагоджується їхнє виробництво, але це займе деякий час.

Нагадаємо, що 24 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що повідомлення про бажання президента Росії Путіна домовитися про мир не є правдивими.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц попередив, що навіть після закінчення воєнних дій ситуація нормалізується не одразу, а на Україну та світ чекають довгострокові наслідки російського вторгнення.