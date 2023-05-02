"Вщент розбивають плани ворога": Сирський про продовження оборони Бахмута (відео)

Генерал-полковник разом з командирами на місцях прийняли низку необхідних рішень, які спрямовані на оборону та завдання окупантам максимальних втрат.

Командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський навідав бійців на сході України, які продовжують виконувати завдання на Бахмутському напрямку. Про це 2 травня повідомили в офіційному телеграм-каналі командувача.

Сирський заявив, що разом з командирами на місцях вони прийняли низку необхідних рішень, які спрямовано на ефективну оборону та завдання окупантам максимальних втрат. Окрім цього генерал-полковник поспілкувався із захисниками східного фронту.

"Поспілкувалися із захисниками східного фронту. В центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається", — підкреслив генерал Сирський.

Окрім цього командувач Сухопутних військ заявив, що оборона Бахмута залишається попри всі прогнози й бійці ЗСУ завдають великих втрат "вагнерівцям" та другим підрозділам окупантів. Військовим також вручили нагороди.

Нагадаємо, 1 травня у Білому домі заявили, що з грудня РФ втратила в Бахмуті 100 000 бійців, з яких близько 20 тисяч загиблими. І половина загиблих є "вагнерівцями". Всі інші отримали поранення.

2 травня в ISW повідомили, що до Бахмута прибули снайпери з контртерористичного підрозділу РФ через величезні втрати.