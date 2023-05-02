"Не розповсюджуйте фейки": у Павлограді спростували наявність хімічної небезпеки у місті

OSINT-аналітики посилаючись на статтю в ЗМІ від 2020 року припустили, що через ракетне паливо з балістичних ракет місту Павлоград та 4 областям погрожує техногенно-екологічна катастрофа у разі його вибуху через непридатність.

Місцева влада Павлограда спростувала наявність хімічної небезпеки через ракетний удар російських військ у ніч на 1 травня. Про це повідомляє Павлоградський виконком в телеграмі.

У заяві виконавчого комітету заявили, що ракетний удар 1 травня не призведе до екологічної катастрофи.

"Хімічна небезпека в місті відсутня. Не піддавайтесь паніці", — заявили в місцевій владі.

Також там закликали не розповсюджувати фейки, а також не ігнорувати подальші сигнали повітряної тривоги.

Заява Павлоградського виконкому

Додамо, що OSINT-аналітики GeoConfirmed заявили, що ракетний удар по Павлограду міг торкнутися складу з токсичним ракетним паливом. Вони встановили місце, куди влучили російські ракети та стверджують, що влучання було по території Павлоградського хімічного заводу, а не по ЗРК С-300, як стверджують пропагандисти РФ.

Однак загроза полягає в тому, що за заявами OSINT-аналітиків, на території підприємства зберігається понад 1 800 тонн ракетного палива, термін придатності якого закінчився ще 20 років тому. Посилаються у своєму твердженні про небезпеку екології аналітики на статтю BBC 24 січня 2020 року. Тоді гендиректор хімзаводу Леонід Шиман висловлював занепокоєння, що залишки балістичних ракет можуть спричинити техногенно-екологічну катастрофу в 4 областях.

Нагадаємо, 1 травня в Дніпропетровській ОВА заявили, що кількість постраждалих людей збільшилась до 34 людей, серед яких є діти.

Вночі 1 травня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Дніпропетровській області. Військові повітряного командування "Схід" збили сім ракет, але були й влучання в Павлоградському районі.