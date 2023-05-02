США відновили постачання озброєння Україні зі складів в Ізраїлі, – ЗМІ

На ізраїльській території є американські склади з озброєнням для контингенту армії США на Близькому Сході. Саме з них і планують передати снаряди.

З ізраїльських складів відновили перекидання боєприпасів для українських потреб. Про це повідомляє ізраїльське російськомовне видання "Деталі".

На території Ізраїля знаходяться військові склади США, які мають озброювати американський контингент на Близькому Сході. Також у випадку надзвичайних ситуацій Армія оборони Ізраїля може брати озброєння зі складів для власних потреб.

Іноземні джерела стверджують, що українській армії відправлять 300 000 артилерійських 155-мм боєприпасів. Через це в Ізраїлі планують наростити власне виробництво снарядів. У пресслужбі ЦАГАЛу повідомили, що американське озброєння на ізраїльській території передано американській армії на прохання офіційних осіб.

Українська армія щомісячно використовує приблизно 90 тисяч снарядів на місяць, тому Штати шукають боєприпаси в різних країнах світу. В Ізраїлі є побоювання, що постачання артилерійських боєприпасів з їх території може погіршити стосунки РФ та Ізраїлем.

Нагадаємо, 12 квітня ЗМІ писали, що Південна Корея передасть в оренду Штатам 500 000 боєприпасів, ймовірно, для власних потреб. Південна Корея залишається остаточним власником, тому їх навряд передадуть Україні.

20 квітня ЗМІ повідомляли, що в травні планується випробування ізраїльської системи ракетного оповіщення "Цева адом" у Києві.