"Не беріть російських паспортів": Верещук звернулася до мешканців окупованих територій

За словами віцепрем'єрки, громадяни в захоплених Росією містах зобов'язані знайти спосіб, щоб не йти на співпрацю з РФ. Натомість Верещук пообіцяла, що ЗСУ обов'язково звільнять усі території незабаром.

Віцепрем'єрка України Ірина Верещук знову закликала українців у жодному разі не співпрацювати з окупантами та не оформлювати російське громадянство. Про це йдеться у новій публікації Мінреінтеграції в Telegram-каналі 2 травня.

За словами Верещук, Російська Федерація продовжує демонструвати свою нетерпимість до тих, хто не хоче брати російський паспорт і йти на співпрацю. Проте Ірина Верещук вважає, що робити це не можна в жодному разі.

"Моя державницька позиція залишається незмінною. Це – територія України, хоч і тимчасово окупована. Мій заклик до громадян також залишається незмінним від початку широкомасштабного вторгнення. Не йдіть на співпрацю з окупантами, не беріть російських паспортів. За змоги виїжджайте або дочекайтеся нашої армії. Ми обов’язково деокупуємо ці території", — йдеться у повідомленні.

Однак в українського омбудсмена Дмитра Лубiнця трохи інший погляд на те, що відбувається. Він вважає, що отримання російського паспорта на окупованих територіях може врятувати життя людям, які залишилися там. Це підвищує шанс, що їх не чіпатимуть і нікуди не депортують у майбутньому.

"Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки для себе ухвалити рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатися, коли ми звільнимо цю територію або виїхати звідти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 травня представники президента Володимира Зеленського також висловилися з цього приводу. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що в майбутньому перед законом доведеться відповідати лише колаборантам. Звичайнi громадяни, які отримали "червоний паспорт" для того, щоб вижити, можуть бути спокійні.