Залежить від контрнаступу: Кулеба пояснив, коли ЗСУ отримають винищувачі F-16 (відео)

За словами глави МЗС, крім літаків армія має й інші пріоритети — артилерійські снаряди й бронетехніка. А Великобританія зосереджена на поточних потребах — танках Challenger.

Українська армія отримає винищувачі F-16, але це питання залежить від результатів контрнаступу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі каналу "1+1".

"Наша робота, робота команди президента в тому, щоб ми зробили це рішення якнайшвидше. Я думаю, що рішення Сполучених Штатів буде прив'язане до результатів контрнаступу. Пов'язано, скажімо так, із результатами контрнаступу", — зазначив чиновник.

Дмитро Кулеба додав, що, крім літаків F-16, ЗСУ має й інші пріоритети

Дмитро Кулеба додав, що, крім літаків F-16, ЗСУ має й інші пріоритети — артилерійські снаряди й бронетехніку.

Якби в ЗСУ були такі винищувачі вже зараз, контрнаступ розпочався б набагато швидше. Також це рішення зберегло б набагато більше життів українських військових і цивільних, переконаний глава МЗС.

"На жаль, зараз рішення щодо винищувачів F-16 немає, але ми до нього рухаємося", — продовжив він.

Американські літаки, як говорив Кулеба 1 травня, будуть і доповненням до систем ППО. Вони захистять українські мирні міста від російських ракет і забезпечать безпеку зернового коридору.

Виграш у повномасштабній війні з Росією неможливий без переваг у повітрі, резюмував міністр.

Постачання винищувачів F-16 для ЗСУ: Британія говорить про проблему освоєння технологій

Пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю "Радіо NV" зазначала, що уряд її країни не відкладає ухвалення рішення про надання ЗСУ сучасних винищувачів. Головна проблема, за її словами, — це освоїти складну технологію.

"Ми дивимося на винищувачі як на запоруку вашої майбутньої безпеки. Зараз, відверто кажучи, я зосереджена на тому, що потрібно на сьогодні — танки Challenger", — зауважила дипломатка.

Час займе й навчання українських солдатів володіння цим типом танків і артилерії, яку надав Лондон, сказала Сіммонс.

"Винищувачі — у проміжку між цим "зараз" і майбутнім. Це не зволікання, ми говоримо про дуже складну техніку", — пояснила пані посол.

Нагадаємо, що глава Міноборони України Олексій Резніков називав питання постачання винищувачів F-16 "найдорожчою історією".

Видання The Hill 28 квітня з'ясувало, що американські демократи тиснуть на президента Джо Байдена щодо прискорення передачі Україні винищувачів F-16.