"Встановлять рекорд Гіннеса": у ЗСУ висловилися про прагнення РФ захопити Бахмут до 9 травня

За словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, Кремль уже мав плани взяти місто на Донбасі під свій контроль у липні минулого року. Сили оборони продовжуватимуть робити все, щоб цього не сталося, і зараз.

Російські окупанти планують захопити місто Бахмут у Донецькій областi напередодні 9 травня, щоб піднести цю "перемогу" громадянам. Однак це вже далеко не перша дата, яку вони озвучують. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону 2 травня.

Сили оборони, як він зазначив, робитимуть усе можливе для того, щоб плани РФ не були реалізовані на полі бою, і Бахмут залишиться під контролем України.

Крім того, Сергій Череватий вважає, що звичка постійно встановлювати нові перемоги до певних дат — традиція російської влади.

"Вони (росіяни — ред.) скоро встановлять рекорд Гіннеса з перенесення дат, до яких вони повинні взяти щось. До кінця березня вони мали взяти весь Донбас. Перші дати про взяття Бахмута були в липні 2022 року, але він досі наразі стоїть. Наші Сили оборони зроблять усе, щоб жодна з цих дат не стала реальністю", — йдеться в повідомленні.

Водночас скоро настане час, продовжив спікер ЗСУ, що російські окупанти почнуть відраховувати дати, коли й куди їм доведеться тікати після початку контрнаступу українських захисників.

Нагадаємо, 1 травня ЗМІ повідомляли, що Кремль хоче взяти Бахмут до 9 травня, щоб оголосити про закінчення війни. За інформацією журналістів, Бахмут може стати завершальною точкою "фіксації" вже окупованих РФ територій України, щоб встигнути розпочати переговори до початку штурмових операцій ЗСУ.

Також 26 квітня ГУР закликало росіян не наближатися до військової техніки на параді до 9 травня. Представник розвідки Андрій Юсов поділився, що Києву відомо про всі плани Кремля, підготовлені до Дня перемоги. Саме тому громадянам варто бути акуратнішими не лише цього дня, а завжди.