Дефіцит до 90%: окупаційна "влада" не може знайти колаборантів, — ЦНС

Росіяни ніяк не можуть організувати роботу "адміністрацій" через дефіцит кадрів. Місцеві жителі не хочуть бути причетними до дій Кремля, тож окупанти змушені шукати людей по регіонам.

"Влада" на окупованих територіях України почала скаржитися на те, що в "адміністраціях" спостерігається серйозний дефіцит кадрів. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 2 травня.

Росіяни, організовуючи роботу в окупаційних "адміністраціях", почали стикатися з новою проблемою. Укомплектувати "структурні підрозділи влади" виявилося не зовсім посильним завданням.

"В окремих випадках дефіцит досягає 90%. Причиною є відмова росіян працювати на тимчасово окупованих територіях через ризики та невизначеність подальшої долі території", — йдеться у повідомленні.

Вся причина в тому, що місцеві жителі здебільшого залишили регіон, або ж навідріз відмовляються йти на співпрацю з російськими окупантами.

Таким чином, окупаційні "адміністрації" через багато місяців так і не змогли повноцінно розпочати свою роботу. Росіяни також шукають кадрові ресурси у своїх регіонах, як зазначили у ЦНС, щоб заповнити прогалини.

Нагадаємо, 1 травня повідомлялося, що російські окупанти підготували план евакуації із Запорізької області напередодні контрнаступу ЗСУ. Крім того, поширені вказівки щодо знищення документів та техніки.

30 квітня ЗМІ повідомляли, що окупанти звинувачують мешканців України у тероризмі для поповнення обмінного фонду. Правозахисники переконані, що це чергова провокація, яку РФ планує використати у майбутньому у своїх цілях.