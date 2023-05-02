"Фінальне фіаско": Подоляк прокоментував запуск трамваїв у Маріуполі за участю Путіна

Радник голови ОП іронічно заявив, що російський президент пройшов "бездоганний життєвий шлях — від глобального гравця до пафосного відкриття трамвайних колій".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував новину про запуск трамваїв у тимчасово окупованому Маріуполі, за яким особисто стежив президент РФ Володимир Путін. Про це Подоляк написав у Twitter 2 травня.

Михайло Подоляк зазначив, що ця "грандіозна" подія в Маріуполі, який навесні минулого року був захоплений Збройними силами Російської Федерації, насправді є повним фіаско. Зокрема тому, що президент РФ запускав трамваї не особисто, а за допомогою відеозв'язку.

"Від глобального гравця до "пафосного відкриття трамвайних шляхів у знищеному українському Маріуполі". Бездоганний життєвий шлях, бездоганна кар'єра, бездоганна історична оцінка. Початок і практично фінальне фіаско", — написав Михайло Подоляк у твіті з хештегом #Путін ВВ (Рф).

Запуск трамваїв в окупованому Маріуполі: що відомо

Інформація про те, що в Маріуполі запустили трамваї, надійшла від прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, передають росЗМІ 2 травня. За його словами, у місті вже відновили першу ділянку, а це щонайменше 10 кілометрів. Володимир Путін не зміг особисто приїхати на запуск трамвайної лінії, тож виступив в онлайн-режимі.

"Мирне життя повертається. Путін це тримає під своїм особистим контролем", — продовжив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 1 травня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ змінила тактику ракетних обстрілів, щоб схилити Україну до переговорів. Окупанти вважають, що це допоможе вплинути на Захід, який нібито почне тиснути на Київ.

26 квітня Михайло Подоляк повідомляв, що російські еліти сумніваються у дієздатності Володимира Путіна. Вони розуміють, що президент РФ більше не є гарантом стабільності.