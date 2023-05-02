Російська БМП-2 зсередини: як тероборона ЗСУ використовує трофейну техніку (відео)

Влітку 2022 року, як розповіли бійці ТрО, транспортувати з полія бою російську техніку їм допомагав цивільний тракторист.

Бійці територіальної оборони Збройних сил України успішно використовують БМП-2, яку вдалося захопити на полію бою минулого року. Відео опублікували 2 травня Сили територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Оператор-навідник на псевдо "Арей" розповів, що у такої техніки є, як переваги, так й недоліки. Маневровість та потужне озброєння він назвав основними плюсами бойової машини.

"Це велика вогнева потужність. Якщо екіпаж маневрує, по ньому практично неможливо прицілитися", – зазначив він.

Військовий позитивно оцінив ефективність 30-мм гармати, скорострільність якої, з його слів, становить 1500 пострілів у хвилину. Снарядів у боєкомплекті 500 одиниць. Наведення на ціль здійснюється завдяки прицілам – для боїв вдень та ведення вогню уночі. Бійці 93-ї бригади допомогли встановити новий двигун.

Командир роти вогневої підтримки на псевдо "Наварра" 108 бригади ТрО зазначив, що десантний відсік здатен розмістити вісьмох бійців. З урахуванням сучасного екіпірування такій кількості особового складу все ж перебувати складно.

Він пригадав, що минулого року отримати трофей допомагав тракторист. Хлопець допоміг транспортувати бойову машину з поля бою.

"Тракторист місцевий, якого вдягли в бронежилет, каску, дали радіостанцію", – пригадує боєць.

Нагадаємо, 26 квітня бійці 17-ої танкової бригади імені Костянтина Пестушка розповіли, як захопили танк Т-62 російських військ. Українські захисники зазначили, що їм досить складно уявити, скільки років цій бронетехніці, але росіяни й досі її застосовують у намаганні захопити територію України.

Також в ДПСУ 18 квітня показали тренування гранатометників напередодні боїв. Під час навчання українські захисники використовують російську техніку як мішені. Нормативи відпрацьовуються успішно. Надалі техніка використовується проти загарбників на полі бою.