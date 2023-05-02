У Міноборони анонсували призначення поранених на інші посади у ЗСУ

Вакансій в українському війську, як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, наразі в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз вимушені чекати на призначення.

Українських захисників, які не можуть через стан здоров'я виконувати бойові завдання і виведені в розпорядження командирів, призначатимуть на інші посади. Відповідні зміни готуються до Наказу 402 Міноборони. Про це 2 травня 2023 у Telegram повідомила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що вакансій в українському війську наразі в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз вимушені чекати на призначення. Робоча група Збройних Сил України та Міноборони вже працює над конкретним рішеннями, зокрема:

очікується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ;

також готуються зміни системного характеру до Наказу 402 Міноборони та до норм законодавства.

Нові ініціативи повинні розв'язати питання тих, хто зараз чекає на призначення. З її слів, стандартна процедура, яка стосується призначення поранення після відповідного лікування на посаду, на якій той в змозі працювати, під час війни стала непростою для бойових командирів.

"Повномасштабна війна диктує свої умови", – заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони вважає, що війна ускладнила все, що функціонувало в українській армії до великого вторгнення росіян, яке відбулося в лютому 2022 року. На її думку, це цілком зрозуміло, адже наразі завдання номер один – воювати. Окрім того, з’явились нові виклики – рішення для яких шукають прямо зараз, оскільки раніше такого досвіду просто не існувало.

Що таке Наказ Міноборони 402

Наказ № 402 від 14.08.2008 Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України регламентує прийняття громадян на військову службу. Його положення визначають рівень їхньої придатності. Він містить додатки зі списками хвороб та станів здоров'я, які не дозволяють виконувати військові обов'язки.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що військово-лікарські комісії розгорнуть у звичайних лікарнях на час мобілізації в Україні. У ЗСУ пояснили, що війська мають отримувати документацію завдяки реалізації електронної системи МОЗ, що має спростити проходження комісії.