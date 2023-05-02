"У найближчі тижні": у США знають про підготовку контрнаступу України, — Блінкен

За словами держсекретаря США, успіх ЗСУ на полі бою — найшвидший шлях до переговорів та завершення війни.

У Вашингтоні знають, що Збройні сили України готують контрнаступ у найближчі тижні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу Fox News, пише 2 травня "Голос Америки".

"Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Давайте подивимося, що буде. Зрештою, їхній успіх на полі бою — найкращий і, можливо, найшвидший шлях до переговорів, які принесуть справедливий та стійкий світ", — заявив Блінкен. .

Держсекретар зазначив, що плани Росії вже зазнали поразки та закликав стежити за розвитком майбутнього українського контрнаступу.

"Росія вже зазнала поразки в тому плані, що їхні первісні наміри стерти Україну з карти, підкорити її Росії, знищити її як незалежну державу. Це провалилося і не матиме успіху", — заявив Блінкен.

Блінкен також прокоментував можливу роль Китаю у досягненні миру. За його словами, США відкриті до відповідальних зусиль щодо просування миру від будь-якої країни, але будь-яка мирна угода має базуватися на захисті територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

Нагадаємо, 12 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США підтримують Україну у поверненні захоплених територій, проте всі рішення щодо бойових дій ухвалюють у Києві, а не Вашингтоні.

Раніше, 11 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що всі плани щодо контрнаступу ЗСУ добре знають лише військово-політичне керівництво України. Глава Пентагону зазначив, що Київ має всі необхідні умови для успішного контрнаступу.