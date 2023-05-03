Скаже, що переміг: Путін може оголосити про закінчення "СВО" вже 9 травня, — експерт (відео)

За словами полковника ЗСУ у запасі Романа Світана, російське військово-політичне керівництво накаже військам увійти до режиму глухої оборони на вже окупованих територіях України.

Президент РФ Володимир Путін може оголосити про закінчення так званої "Спеціальної військової операції" вже 9 травня. Про це заявив полковник ЗСУ у запасі Роман Світан в інтерв'ю телеканалу "Еспресо".

За його словами, російське військово-політичне керівництво намагатиметься зберегти режим глухої оборони. Тому глава Кремля може сказати, що так звана СВО увінчалася успіхом, адже Росія змогла захопити нові території.

"Путін спробує перевести в інший режим так звану "СВО", яка виконала свої завдання", — сказав Світан.

Він зазначив, що такі теми вже порушувалися у російському інформаційному просторі. Російське військово-політичне командування, за словами Світана, дало нейтральну відповідь. Це означає, що така ідея не забракована.

Роман Світан про війну в Україні

Нагадаємо, що за словами російського опозиціонера Андрія Піонтковського, у Кремлі можуть перекрутити все так, нібито російські війська "героїчно відступлять" не через контрнаступ ЗСУ, а щоб ліквідувати наслідки якоїсь катастрофи і врятувати людей.

Також повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія незабаром заявить про техногенну катастрофу. Він упевнений, що російське суспільство дедалі складніше переконувати в успіху "спецоперації". Кремлю доведеться усунути громадську увагу на боротьбу з катаклізмом — до якої залучать російських солдатів.