Загальна кількість втрат у війні – понад 360 000 осіб: США хочуть оприлюднити дані, – WP

Офіційні особи США визнають, що контрнаступ ЗСУ, ймовірно, дозволить повернути лише "скромні території", а кровопролитна війна продовжуватиметься й у 2024 році.

В останні місяці різко зросла кількість загиблих чи поранених серед російських окупаційних військ в Україні, згідно з даними, оприлюдненими Білим домом цього тижня. Число втрат може зрости ще більше з урахуванням запланованого контрнаступу України. Про це повідомляє The Washington Post.

За такого сценарію, згідно з недавніми офіційними оцінками, про які Захід готується повідомити, загальна кількість втрат з початку війни — загиблих та поранених з обох боків — може перевищити 360 тисяч людей.

Такі оцінки звучать на тлі повідомлень про арсенал поставок західних озброєнь Києву, що розширюється, які завдають колосальних втрат російської армії. Хоча в приватних бесідах офіційні особи США визнають, що контрнаступ України, ймовірно, дозволить повернути лише "скромні території", а кровопролитна війна продовжуватиметься й у 2024 році, і немає передумов до того, що одній із сторін вдасться здобути перемогу.

Цього тижня у Вашингтоні звернули увагу на значні втрати російських військ. Тільки з грудня минулого року 20 тисяч росіян було вбито в бойових зіткненнях в Україні. Ще 80 тисяч військовослужбовців зазнали поранень, за даними США.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, у свою чергу, у вівторок, 2 травня, заявив, що Росія втратила, можливо, 200 або 250 тис. осіб убитими та пораненими. Голова Кремля Володимир Путін спробував замінити їх хвилями резервістів, погано навченими, погано екіпірованими та забезпеченими.

Про втрати України можна судити за інформаційними витоками. В опублікованих наприкінці лютого секретних документах американської розвідки йшлося про те, що за рік війни загинуло близько 15-17 тисяч українців та 35-42 тис. росіян.

Нагадаємо, що, за словами військового аналітика Роба Лі, російські війська зазнали значних втрат за час зимового наступу.

За даними зі звіту ISW за 1 травня, Росія змушена перекидати в Україну нерегулярні сили на тлі колосальних втрат. Так, у Бахмуті тепер воюють снайпери із контртерористичного підрозділу РФ.