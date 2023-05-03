Українські військові отримали іранські боєприпаси 2023 року виготовлення, – аналітики

Як іранські 122-мм снаряди потрапляють в Україну досі невідомо. Раніше це пояснювалось рейдами США на контрабанді кораблі, які перевозили озброєння з Ірану бойовикам на Близькому Сході.

В мережі опублікували фото українського бійця, який в руках тримає іранський боєприпас калібру 122 мм. Однак цього разу він був виготовлений у 2023 році. Про це 2 травня повідомили аналітики Ukraine Weapons Tracker.

122-мм осколково-фугасний боєприпас калібру 122 мм був виготовлений в Ірані. Він підходить для гаубиць Д-30 та САУ 2С1 "Гвоздика". Про те, що це саме іранський виріб свідчить маркування боєприпасу. В українських військових раніше вже помічали боєприпаси з Ірану з деревʼяними ящиками. В них було те саме маркування: 122MM D30 HE-TNT LOT X місяць та 202X рік.

До цього всі іранські боєприпаси в Україні були виготовлені у 2022 році, було щонайменше 7 таких задокументованих випадків. Раніше появу тегеранських снарядів можна було пояснити тим, що США регулярно затримують кораблі, які перевозять боєприпаси для бойовиків на Близькому Сході. Нинішнє джерело постачання невідоме. В ЄС діє ембарго на експорт боєприпасів з Ірану, однак така сама санкція від ООН була скасована у 2020 році.

Нагадаємо, 23 березня аналітики повідомили, що в Україні зʼявились іранські авіаракети Fadak 2, які використовують на Мі-17В5.

14 січня у бійців ЗСУ зʼявилися іранські ракети для РСЗВ "Град", які були виготовлені у 2022 році.