"Недобрий ранок": Гіркін влаштував істерику через масовані атаки та обстріли ЗСУ (фото)

Колишній ватажок проросійських бойовиків оприлюднив невтішне зведення за минулу добу та зазначив, що вибухи та диверсії зафіксовано одразу в 4 регіонах РФ.

Ранок 3 травня для Росії та росіян став недобрим через велику кількість атак, пожеж і обстрілів. На цьому наголосив терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, який розмістив у своєму телеграм-каналі публікацію "Записки мічмана".

У ній перераховуються всі "невдачі", яких зазнала Росія зранку 3 травня.

Брянська область — безпілотники атакували військовий аеродром "Сіща". Пошкоджено важкий військово-транспортний літак Ан-124.

"Зараз у строю близько дюжини таких машин, всього збудували 55. Відновлення виробництва зараз неможливе", — плачуться окупанти.

Краснодарський край — горить резервуар із паливом у селищі Волна Темрюкського району. Площа загоряння — 1200 квадратів. Гасять п'ять пожежних поїздів і майже дві сотні людей.

Ленінградська область — пожежа на аеродромі в Гостилицях, де в ангарах зберігалися гелікоптери.

Курська область — черговий обстріл селища Тьоткіно. Пошкоджено 15 будинків і газопровід, порушено електропостачання.

Херсонська область — ЗСУ завдали удару по Каховці, Новій Каховці, Олешках, Піщанівці, Козачих Таборах, Корсунці, Кринках та ін. По лівобережжю Херсонщини випустили 53 снаряди зі ствольної артилерії та 27 хв.

Окупована Донеччина — ворог випустив 424 боєприпаси. Обстрілів зазнали Горлівка, Озерянівка, Михайлівка, Широка Балка, Ясинувата, Яківка, Новоселівка Друга, Донецьк, Макіївка, Оленівка, Новотроїцьке, Петрівське, Солодке, Ольгинка, Благодатне, Микільське, Володимирівка.

"Ми… всерйоз поки що нічого не починали", — тролять самі себе в дописі росіяни.

Нагадаємо, що у ФСБ РФ заявили, що затримали 5 українських розвідників, які нібито готували теракти в окупованому Криму, зокрема планували ліквідувати Сергія Аксьонова та ще кілька колаборантів.

Раніше повідомлялося, що в Брянській області невідомий чоловік "у чорному" ймовірно заклав вибухівку — 10 кг тротилу та ще по 200 г у двох місцях, підірвав колію та зник на велосипеді. Його розшукують правоохоронці.