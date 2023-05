Найгірший кошмар Сі Цзіньпіна: потьомкінська армія Китаю

Найгіршим сценарієм на Тайвані для китайського лідера Сі Цзіньпіна була б велика військова операція, в якій Народно-визвольна армія зазнала б разючої невдачі або виявила б обурливу некомпетентність, подібну до російського провалу в Україні. Чи може це статися?

Фокус переклав статтю Ендрю Скобелла про те, чи здатна китайська армія на повномасштабну операцію проти Тайваню та її наслідки.

Хороша новина полягає в тому, що, хоча китайські збройні сили пройшли велику модернізацію і давно готуються до тайванського сценарію, є три серйозні причини сумніватися в їхній перевазі.

По-перше, це дисфункціональність військово-цивільних відносин в умовах диктатури.

По-друге — правдоподібність внутрішньої критики армії в самому Китаї.

По-третє — ненадійність оцінки бойової ефективності.

Погана ж новина в тому, що навіть якщо армія Китаю зазнає разючої невдачі, це не обов'язково означатиме короткий, менш кривавий або менш дорогий конфлікт. Якщо Народно-визвольна армія зазнає серйозної поразки, Сі навряд чи відкличе своїх військових. У випадку з Тайванем можна очікувати, що Сі наполягатиме, щоб його збройні сили продовжували боротьбу, а це призведе до затяжного конфлікту в центрі Індо-Тихоокеанського регіону та серйозних проблем для торгівлі та стабільності в усьому регіоні.

Військова модернізація: курс на Тайвань

Ще до вторгнення російського президента Володимира Путіна в Україну 2022 року високопоставлені американські чиновники й аналітики попереджали, що Сі прискорив терміни об'єднання з Тайванем і визначив пріоритетні військові засоби для досягнення цієї мети. Багато хто називає 2027 рік, а один видатний експерт охрестив 2020-ті роки "десятиліттям небезпек". Звичайно, Сі, як і його заклятий друг Путін, може в будь-який момент віддати наказ своїм збройним силам про початок великої військової операції, і його генерали майже напевно підкоряться. Але більшість експертів з китайських збройних сил вважають рішення головнокомандувача Сі про вторгнення на Тайвань малоймовірним у найближчій перспективі, принаймні, якщо не відбудеться якихось радикальних змін у розрахунках китайської комуністичної партії щодо безпеки режиму. Дійсно, 2027 рік, згаданий у китайських документах, видається радше віхою для досягнення контрольних показників у модернізації збройних сил, що триває вже кілька десятиліть, ніж крайнім терміном для нападу на Тайвань.

Китайська армія проходить модернізацію вже кілька десятиліть

Більшість обізнаних аналітиків і сторонніх спостерігачів вражені великими успіхами, яких Народно-визвольна армія домоглася за останні десятиліття: значною модернізацією платформ і систем озброєння та істотним розширенням можливостей проєктування сили. Хоча ролі та завдання китайських збройних сил розширилися й охоплюють безліч непередбачуваних ситуацій, включно з операціями за межами регіону, їхнім основним оперативним фокусом залишається Тайвань. Важливий висновок із дослідження складних бюрократій полягає в тому, що, коли система сфокусована на одному завданні, вона може порівняно швидко досягти в ньому висот. Якщо китайські військові впродовж десятиліть були зосереджені на об'єднанні з Тайванем, то в них було багато часу для планування, підготовки та тренувань до цього сценарію.

Але що, якщо загальноприйняті уявлення про Народно-визвольну армію та її перевагу помилкові? Кілька років тому таке питання здалося б абсурдним. Проте донедавна експерти сходилися на думці, що за останні десять років або близько того російська армія перетворилася на потужну бойову силу з новою доктриною і блискучими новими системами озброєння. То чому ж усе може піти не так, як хотілося б Сі?

Військово-цивільна дисфункціональність у диктатурах

Диктатори стикаються з істотними перешкодами, коли йдеться про забезпечення боєздатності їхніх збройних сил. Зазвичай вони проявляються у двох проблемах: занепокоєння з приводу відданості та брак достовірної інформації. Через схильність до параної диктатори, як правило, обирають і просувають офіцерів на основі їхньої передбачуваної особистої відданості, а не послужного списку або їхніх якостей як командирів. Саме цей інстинкт спонукав Сі почати масштабну кампанію з боротьби з корупцією в перші роки свого правління, внаслідок чого сотні генералів втратили посади. Хоча хабарництво і шахрайство, безсумнівно, є серйозними проблемами в китайських збройних силах, кампанія Сі мала всі ознаки чистки, даючи змогу головнокомандувачу усунути потенційних супротивників у всьому офіцерському корпусі.

Диктатори стикаються із суттєвими перешкодами, коли справа доходить до забезпечення боєздатності їх збройних сил

Пріоритет захисту від перевороту на шкоду боєготовності створює й інші проблеми. Диктатори воліють централізовано ухвалювати рішення про призначення і підвищення, а також про пересування військ. Вони часто створюють кілька центрів військової та/або напіввійськової влади, щоб не дати одному військовому лідеру або бюрократичній структурі накопичити надто багато влади і заохочувати конкуренцію, а не співпрацю між підлеглими. Це одна з причин, через яку Путін допустив появу групи Вагнера. Хоча лідери Комуністичної партії Китаю не використовують приватні охоронні компанії настільки ж широко, як путінська Росія, вони вже давно підтримують великий апарат внутрішньої безпеки, який останніми роками фінансується на рівні, що перевищує офіційний бюджет національної оборони Китаю.

У ленінській системі Китаю заходи щодо захисту від перевороту були інституціоналізовані протягом більш ніж дев'яти десятиліть для підтримки численних механізмів забезпечення партійного контролю над Народно-визвольною армією. До них належить велика мережа політичних комісарів і партійних комітетів, які проникають на всі рівні армії. Крім того, всі офіцери і більшість рядового складу є членами партії, що посилює політичну відданість чоловіків і жінок у військовій формі. На кожного військовослужбовця заведено політичне досьє, в якому містяться оцінки його надійності та ставлення до спільної справи.

Одними з найважливіших для ефективності бойових дій у китайській системі є стосунки між політичними комісарами та військовими командирами. Хоча зв'язок комісар-командир досить добре функціонує в мирний час, справжнім стрес-тестом буде війна. Система політичних комісарів добре працювала в умовах воєнного часу багато десятиліть тому, під час громадянської війни в Китаї 1940-х років і Корейської війни початку 1950-х років. Але кожен із цих давніх конфліктів був затяжним, і взаємодія комісара та командира мала час для розвитку та адаптації. У непередбачуваній ситуації на Тайвані комісари і командири раптово перейдуть від звичної динаміки мирного часу до інтенсивності незнайомих умов воєнного часу. Бойовий ритм інформатизованої війни 21 століття ще більш прискорений, ніж бойові дії індустріальної епохи 20 століття.

Радники та підлеглі – як цивільні, так і військові – кажуть диктатору переважно те, що, на їхню думку, він хоче почути

Друга проблема диктатур полягає в тому, що достовірну інформацію, як відомо, важко отримати. Особливо це стосується самого диктатора. Радники та підлеглі — як цивільні, так і військові — кажуть диктатору здебільшого те, що, на їхню думку, він хоче почути. Повідомляти погані новини своєму начальнику не йде на користь ні кар'єрі, ні довголіттю. Дійсно, говорити правду владі важко навіть за найсприятливіших обставин у будь-якій політичній системі, але коли "влада" — це безжальний диктатор, який володіє абсолютною владою, у підлеглих значно більше стимулів приховувати правду.

Наприклад, чому в січні 2022 року Путін був цілком упевнений у тому, що його збройні сили добре навчені, оснащені, керовані та прекрасно впораються з військовою операцією проти України. Чому? Тому що ніхто не давав йому можливості в цьому засумніватися. Дійсно, російського диктатора обдурили численні підлеглі, які використовували витончені хитрощі та шаради. Його генерали створили потьомкінську армію. Приблизно за 350 років до цього Григорій Потьомкін побудував разючі фасади в Криму, щоб приховати від своєї государині Катерини Великої сільську дійсність — страшні злидні та розруху. Путін теж відвідував показові казарми і їдальні, був свідком чітко організованих польових навчань і дивився разючі хореографічні паради — все це мало на меті приховати розкладний вплив корупції, шахрайства і некомпетентності в монументальних масштабах.

Вірити внутрішнім критикам Китаю на слово

Дивно, але китайські військові лідери відверто і відкрито говорили про недоліки, які вони помічають у своїх власних збройних силах. Принаймні, до недавнього часу. Оскільки Сі посилив свою залізну хватку над збройними силами, обрані ним генерали набагато стриманіше за своїх попередників висловлюють своє невдоволення або повідомляють погані новини — згідно з вищезгаданою військово-цивільною дисфункціональністю. Ба більше, зарозумілість головнокомандувача Сі посилюється з тим, як розгортаються його військові перетворення. Протягом десятиліття Сі спрямовував і підтримував значні інвестиції в оборону разом із безпрецедентною і ретельною організаційною перебудовою. Нині мало хто з генералів, якщо взагалі хоч хтось, наважується сказати китайському диктатору, що його масштабні військові реформи не настільки радикальні, як він сподівається.

Однак раніше китайські офіцери та аналітики доволі прямо говорили про недоліки та слабкості, які вони бачать у своїх власних збройних силах. Звичайно, принаймні частина цих міркувань може бути обманом або дезінформацією. Але найкращим доказом щирості є те, що ця критика надихнула на реальні реформи. Сі сам виявив серйозні проблеми у збройних силах — на додаток до розгулу корупції, на який він вказував на самому початку свого перебування на посаді головнокомандувача, — і вирішив, що необхідно терміново вжити вичерпних заходів. Протягом кількох років після вступу на посаду Сі ініціював найбільш всеосяжні організаційні реформи китайської національної оборони за останні три десятиліття. Як з'ясувалося, Сі прийняв близько до серця те, що генерали охрестили "двома недоліками": за їхніми оцінками, збройні сили Китаю ще не досягли рівня модернізації, необхідного для перемоги у війні інформаційної епохи, і ще не набули можливостей для проведення операцій з успішного ведення конфлікту 21 століття.

Військова модернізація часто розуміється як придбання та освоєння високотехнологічних систем озброєння. Але це лише одна частина складної головоломки Фото: CCTV

Військову модернізацію часто розуміють як придбання й освоєння високотехнологічних систем озброєння. Але це лише одна частина складної головоломки. Сі та далекоглядні китайські генерали розуміли, що якщо Китай хоче отримати "армію світового класу", то високотехнологічного озброєння недостатньо. Потрібно докорінно перебудувати структуру армії, щоб упорядкувати систему командування і забезпечити безперебійну роботу різних відомств. Справді, ця колективна стурбованість станом збройних сил Китаю спричинила грандіозні зусилля зі скорочення бюрократії, скорочення штатів і підштовхування Народно-визвольної армії до того, щоб діяти як єдині об'єднані сили, а не як окремі відомства.

Ці реформи, розпочаті в 2016 році, скасували чотири величезні генеральні департаменти і два великі військові округи, централізувавши владу в Центральній військовій комісії. Генеральні департаменти стали управліннями і бюро, підпорядкованими безпосередньо комісії, а сім військових округів були об'єднані в п'ять командувань театрів воєнних дій, причому чотири з них були реконфігуровані з метою підвищення здатності кожного з них здійснювати спільні бойові дії на конкретному географічному театрі.

Проте, після цих ґрунтовних реформ і мільярдів, витрачених на нове озброєння, скептиків стає дедалі важче почути і легше ігнорувати. У нинішній задушливій атмосфері "системи відповідальності голови" китайським військовим буде набагато важче вчитися й адаптуватися, тому що ці скептики тепер замовкли.

Алхімія бойової ефективності

Якщо відкинути дисфункції та сумніви, у чому секрет успіху на війні? Конкретний рецепт боєздатних збройних сил досить загадковий, і не можна просто зробити ставку на сторону з наймоднішою зброєю. Введення в стрій величезної кількості нових літаків і морських суден у збройних силах Китаю в останні роки, звичайно, вражає. Воно привертає найпильнішу увагу в країні та за кордоном, його легко визначити й оцінити. Але технічні характеристики і запаси систем самі собою не гарантують успіху в бою. Інші "якісні" чинники, як-от якість персоналу, ефективність навчання, моральний дух і культура командування та управління, також надзвичайно важливі, але їх важко виміряти. Ба більше, значуща бойова ефективність — це результат дії безлічі елементів, об'єднаних у єдине ціле. Щоб бути ефективними, військовим потрібні не тільки продумана доктрина, організація, озброєння, підготовка особового складу, логістика та культура, але також необхідно, щоб кожен із цих компонентів поєднувався один з одним.

Ветеран китайської армії Роджер Кліфф виявив "фундаментальну невідповідність між доктриною та організаційною культурою [Народно-визвольної армії]". Центральним елементом цієї невідповідності є жорстка командна культура контролю. Зазвичай термін "командування та управління" належить до ключового аспекту будь-якої військової організації. Однак у випадку з Народно-визвольною армією правильніше буде змінити порядок слів, щоб підкреслити, що акцент робиться на "контроль", а не на "командування".

Китайська культура управління збройними силами найвищою мірою централізована і спрямована зверху вниз – від підлеглого очікується, що він дослівно виконуватиме накази начальника

Китайська культура управління збройними силами найвищою мірою централізована і спрямована згори донизу — від підлеглого очікується, що він буде дослівно виконувати накази начальника. На противагу цьому, культура в збройних силах США зовсім інша: начальство очікує від підлеглих професійного судження про те, як краще реалізувати "задум командира". Необхідною умовою гнучкішої культури є високий рівень довіри та впевненості у здібностях і судженнях молодших офіцерів. Ефективність війни 21 століття, як правило, залежить від військової культури, яка заохочує гнучкість, адаптивність, індивідуальну ініціативу та децентралізоване ухвалення рішень на нижніх рівнях. Коментарі китайських офіцерів свідчать про те, що вони це визнають і докладають зусиль для зміни культури.

Як прокоментував у 2017 році штабний офіцер штабу Східно-морського флоту: "Що нижчий рівень командування, то сильніші наші командирські здібності, і то більше ми можемо адаптуватися до потреб операцій". Двома роками раніше командувач ВМС нарікав на "складну ієрархію командування і тривалий час підготовки", що заважають проведенню операцій з боротьби з піратством в Аденській затоці, але потім схвально відзначив культурний зсув, який відбувається, від "командування зверху" до "незалежного командування".

Найкращий спосіб оцінити ефективність бойових дій — подивитися, як військові діють у реальному бою. Однак Народно-визвольна армія не проводила великих бойових операцій з 1979 року і не здійснювала великомасштабних десантних висадок із 1950 року. Перша з них — обмежена, але високоінтенсивна наземна кампанія проти В'єтнаму, — не увінчалася гучним успіхом; друга, вторгнення на Хайнань з метою захоплення острова у гоміньданівських військ, була успішною, але проводилася проти неорганізованого опору. Обидві операції відбулися багато десятиліть тому. Хоча на рахунку китайських військових ціла низка сучасніших операцій — не враховуючи коротких, але гострих сутичок у Південно-Китайському морі та у високогір'ях Гімалаїв — усі вони були не бойовими і здебільшого невеликого масштабу. До них належать численні миротворчі місії ООН, поточні операції з боротьби з піратством в Аденській затоці, операції з надання допомоги під час стихійних лих та евакуація китайських громадян з Ємену в 2015 році та Судану в квітні 2023 року. Найзначнішу операцію Китаю з евакуації було проведено в 2011 році з Лівії, але військові зіграли в ній лише другорядну роль: із 35 860 евакуйованих громадян Китаю менш ніж 5% (1700 осіб) було перевезено на військових літаках. Переважна більшість покинула Лівію на комерційних суднах і літаках.

Звісно, американські військові теж не проводили великих бойових операцій з часу вторгнення до Іраку в 2003 році. Однак за минулі роки всі відомства брали участь у численних високоінтенсивних операціях меншого масштабу, тому ми краще уявляємо собі, як можуть діяти американські збройні сили.

Висновок

"Потьомкінські" збройні сили, які можуть бути викриті під час військового нападу на Тайвань, — не привід розслаблятися і заспокоюватися. Ніхто, включно із Сі, не знає напевно, як поводитимуться китайські збройні сили в разі нападу на Тайвань. Розумно припустити, що Народно-визвольна армія проведе таку операцію переконливо, хоча, можливо, і не бездоганно. Проте разючий провал або промах українських масштабів уже немислимий. Такий результат призведе до особистого приниження китайського головнокомандувача, може спровокувати внутрішню військово-політичну кризу та/або підштовхнути Пекін до ескалації. Як світ спостерігав на прикладі України, диктатор, шокований публічним проявом шаленої некомпетентності своїх військових, може відреагувати цілою низкою тривожних способів, включно із загрозою застосування ядерної зброї.

Зрештою, навіть невдала військова операція Китаю проти Тайваню спричинить сейсмічні геостратегічні потрясіння в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі. Невдала атака Китаю принесе мало розради самому острову і, ймовірно, посилить напруженість у відносинах між двома берегами протоки на десятиліття вперед. Ба більше, відносинам Китаю як із великими, так і з малими державами, зокрема зі Сполученими Штатами, буде завдано непоправної шкоди. Як я вже стверджував в інших статтях, невдале вторгнення так чи інакше спровокує нову холодну війну.

Хоча створення Потьомкінської народно-визвольної армії, безумовно, стало б оперативною катастрофою для Китаю, воно також спричинило б удар у відповідь на стратегічному рівні та серйозні наслідки, які негативно вплинули б не тільки на Китай, а й на Тайвань, США та інші держави Індо-Тихоокеанського регіону. Не заперечується, що збройні сили Тайваню, незважаючи на узгоджені реформи у сфері оборони, також можуть опинитися не на висоті. У нас немає реальних підстав для оцінки їхньої боєздатності, оскільки тайванські війська не брали участі в реальних бойових діях уже багато-багато десятиліть. Проте їхня боєздатність відіграватиме набагато меншу роль у військових розрахунках Сі, ніж його оцінка можливостей і часу реакції збройних сил США. А головнокомандувач Китаю не плекає ілюзій, що американські збройні сили — нібито потьомкінська армія.

Хоч би як добре чи погано діяли китайські збройні сили, геостратегічні наслідки не стануть перемогою ні для кого. У тому малоймовірному випадку, якщо китайські військові покажуть разючі результати і швидко доб'ються оперативного успіху, ця перемога приголомшить регіон і викличе серйозну геополітичну перебудову, але не обов'язково на користь Пекіна. Якщо Народно-визвольна армія серйозно оступиться або зазнає разючої невдачі у військовій операції проти Тайваню, Сі навряд чи здасться. Велика невдача майже напевно призведе до затяжної війни в центрі Індо-Тихоокеанського регіону, яка серйозно порушить регіональні судноплавні шляхи, комерційні авіаперевезення і ланцюжки поставок. Унаслідок чого затяжний конфлікт навколо Тайваню буде набагато більш руйнівним, ніж поточна війна в Україні, як на регіональному, так і на глобальному рівні.

Про автора

Ендрю Скобелл — провідний науковий співробітник програми з Китаю Інституту миру США та ад'юнкт-професор Школи дипломатичної служби імені Едмунда А. Волша Джорджтаунського університету. Серед його останніх публікацій — "Crossing the Strait: China Prepares for War with Taiwan" (National Defense University Press, 2022) та "U.S.-China Signaling, Action-React ion Dynamics, and Taiwan: A Preliminary Analysis" (Institute of Peace США, 2022).