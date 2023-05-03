Обстріл Павлограда: загинули військовослужбовці, які перебували на бойовому чергуванні (фото)

25-річний Євгеній Кльосов — місцевий житель, а 24-річний Богдан Мажуга — родом із Харківщини і служив за контрактом на Дніпропетровщині.

Під час масованої ракетної атаки ЗС РФ по місту Павлоград на Дніпропетровщині загинули двоє військовослужбовців. Про це повідомляють у Павлоградській міській раді та Лозівській громаді (м. Лозова, Харківської області).

25-річний Євгеній Кльосов та 24-річний Богдан Мажуга перебували на бойовому чергуванні.

Відомо, що Євген родом із Павлограда, а Богдан — з Харківщини і за контрактом служив у Дніпропетровській області.

"Загинув наш земляк Кльосов Євгеній 1998 року народження. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати", — висловили співчуття щодо загибелі захисника у Павлоградській міськраді.

25-річний Євгеній Кльосов з Павлограда

Богдан Мажуга, який теж загинув тієї ночі, служив у Національній гвардії України, був стрільцем 1-го стрілецького батальйону військової частини 3024. Він родом із с. Мальцівське, Лозівського району. Хлопець мав багато друзів, захоплювався технікою та спортом. Строкову службу проходив у м. Львів в Національній гвардії України. Прослуживши 9 місяців, перейшов на контрактну службу до Павлограда.

"Богдан був порядною людиною з великим серцем та залізною витримкою, бо які життєві негаразди не спіткали б його, він завжди вчиняв справедливо та розумно. Чоловік не дочекався дітей, залишилась дружина та батьки. Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять!" – сказано у повідомленні Лозівської громади.

24-річний Богдан Мажуга

Нагадаємо, що в ніч проти 1 травня Росія завдала ракетного удару по Павлограду і Павлоградському району. Окупанти влучили у промислове підприємство, пошкоджено 86 будинків.

1 травня Росія атакувала Україну ракетами. У Київській області ППО знищила всі повітряні цілі ворога.