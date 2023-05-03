Росіяни обстріляли Херсонську область: під удар потрапив залізничний вокзал, є жертви

Як повідомляє "Укрзалізниця", окупанти влучили в пасажирський вагон. За даними голови ОДА, був атакований гіпермаркет "Епіцентр" у Херсоні та кілька сіл в області.

У середу, 3 квітня, Збройні сили Російської Федерації завдали удару по цивільній інфраструктурі Херсонської області. Про це написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Чиновник повідомив, що через російський обстріл загинули троє енергетиків, які виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка, один житель села Токарівка загинув у власному дворі, а 61-річного чоловіка з Іванівки було поранено.

Крім того, росіяни обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" у Херсоні, внаслідок чого троє людей загинули, ще четверо отримали поранення.

Пізніше окупанти також атакували залізничний вокзал Херсона. За даними Прокудіна, одна людина загинула, ще троє цивільних — поранені.

Як зазначає "Укрзалізниця", російський удар припав на пасажирський вагон і було поранено провідника. На той час посадка ще не почалася, тому пасажири перебували у безпечному місці.

"Потяг до Львова зі 116 пасажирами на борту вирушив із Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв", — йдеться у повідомленні.

Про обстріл Херсона повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого одна дитина була госпіталізована до Дитячої обласної лікарні у тяжкому стані.

Нагадаємо, що за словами Олександра Прокудіна, з 5 травня в Херсоні розпочнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8 травня. Протягом цих 58 годин пересуватися та перебувати на вулицях міста – заборонено. Також місто буде закрито на в'їзд та виїзд.

Фокус писав про те, що 1 травня на Херсонщині 38-річний сапер підірвався під час розмінування на вибухівці, яку заклали російські окупанти. Чоловік втратив частину правої ноги та отримав осколкові поранення обличчя.