"Нагнітання ситуації перед 9 травня": у Зеленського прокоментували атаку БПЛА на Кремль

Прессекретар президента Сергій Никифоров завірив, що зусилля України зосереджені на власних територіях. Він розкритикував ворожі формулювання та наголосив, що теракти — це удари ЗС РФ, внаслідок яких гинуть мирні українці.

У пресслужбі Володимира Зеленського нічну атаку дронів на Кремль назвали "нагнітанням ситуації" та заявили, що Україна не спрямовує свої сили на удари по чужих територіях. Про це відомо з коментаря речника Сергія Никифорова журналістам BBC.

"Як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих", — сказав Никифоров.

Посадовець зізнався, що обурений формулюваннями РФ про цю подію та вважає терактами удари російських загарбників по українських містах. Атаку безпілотниками на Кремль у пресслужбі президента назвали очікуваною.

"Теракт — це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників", — підкреслив Никифоров.

Також журналісти зв’язалися з секретарем РНБО Олексієм Даніловим, однак посадовець відмовився коментувати атаку дронів на Кремль.

Нагадаємо, вночі 3 травня Кремль атакували кілька українських безпілотників. На сайті президента РФ опублікували заяву, що Володимир Путін не постраждав, а інцидент назвали "терористичним актом".

Координатор напряму безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліб Парфьонов розповів Фокусу, що варто очікувати атак на військові та промислові об’єкти у Підмосков’ї. На його думку, досвід використання "шахедів" нині працює проти Росії.