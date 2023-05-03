"Це напад на Росію": в Держдумі РФ вдалися до погроз після атаки дронів на Кремль

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін звинуватив Україну в нацизмі, скоєнні терактів і ядерному шантажі. Він вимагає застосування зброї, здатної "зупинити й знищити київський режим".

У Державній думі Росії прокоментували нічну атаку безпілотників на Кремль. Голова В’ячеслав Володін заявив, що "теракт" проти президента країни-агресорки Володимира Путіна є нападом на Росiю. Про це відомо з поста в соцмережах, опублікованого 3 травня.

"Київський нацистський режим слід визнати терористичною організацією", — написав Володін.

Він звинуватив президента Володимира Зеленського в ядерному шантажі, наказах про теракти, вбивства політичних і громадських діячів, а також диверсії та підриви цивільних об’єктів. На думку російського політика, "режим" в Україні нібито загрожує безпеці Європи та всього світу.

"Жодних переговорів із режимом Зеленського бути не може. Вимагатимемо застосування зброї, яка здатна зупинити й знищити київський терористичний режим", — зазначив голова Держдуми РФ.

Нагадаємо, 27 квітня представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія "ретельно відстежує можливості створення Україною "брудної" ядерної бомби". Вона "порадила" країнам-союзницям України не сумніватися в рішучості РФ і не перевіряти її "на практиці".

Нещодавно, 1 травня, голова Міноборони Олексій Резніков заявив, що нікому не відомий стан російської ядерної зброї. Міністр розповів, що Кремль планував показові випробовування носіїв ядерної зброї, які провалилися через її несправність.