Обстріл Херсона 3 травня: у прокуратурі показали, який вигляд має місто після атаки ЗС РФ (фото)

Відомо, що під ракетний удар потрапили залізничний вокзал, супермаркет "АТБ" і дитячий садок.

У середу, 3 травня, російські військові обстріляли магазин "АТБ" і дитячий садок. Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко у своєму офіційному телеграм-каналі.

За його інформацією уламки ракети пошкодили шибки та вітрини в супермаркеті "АТБ". За попередніми даними, жертв вдалося уникнути. А поранення отримала лише одна людина.

Тільки в середу, 3 травня, у Херсоні через обстріл ЗС РФ загинуло понад десятеро людей

Своєю чергою пресслужба Херсонської обласної прокуратури повідомила про те, що станом на 16:30 через хаотичні обстріли мирного населення та влучення снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури в Херсоні загинули 12 людей. Ще 22 особи отримали травми різного ступеня тяжкості.

Деякі люди помирали від отриманих травм навіть у своїх подвір'ях

Також прокуратура опублікувала фото з міста, яке зазнало обстрілів ЗС РФ. На одному з них можна побачити автомобіль, який потрапив під ракетний удар. У салоні машини багато крові. Чи вижив водій машини, у пресслужбі відомства не повідомили.

Автомобіль, у який теж влучили уламки ракети

Обстріл Херсона 3 травня: що зараз відбувається в місті

У середу, 3 травня, Збройні сили Російської Федерації завдали удару по цивільній інфраструктурі Херсонської області.

Від ракетних атак постраждали залізничний вокзал і гіпермаркет "Епіцентр".

Як інформував голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, унаслідок ракетної атаки загинули троє людей. Це двоє робітників, які відновлювали подачу електроенергії в Степанівці. Також від отриманих травм помер на місці мешканець села Токарівка. Чоловік загинув у своєму дворі.

А під час обстрілу будівельного гіпермаркету трьох жителів Херсона було вбито. Ще четверо українців отримали поранення.

Російські військові вдарили також і по залізничному вокзалу в Херсоні. Ракета поцілила в пасажирський вагон потяга, який мав відправитися до Львова, але відстав від графіка. В результаті одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури показала, який вигляд має Херсон після масованого ракетного удару 3 травня

Нагадаємо, 29 квітня стало відомо, що Херсонська обласна військова адміністрація почала розробляти плани евакуації населення для того, щоб у разі потенційної небезпеки зберегти життя мирних громадян. За словами заступника голови обласної ради Юрія Соболевського, противник регулярно використовує проти цивільного населення терористичні методи. Це змушує задуматися про реалізацію найгірших сценаріїв.

ЗМІ також писали про те, що 1 травня на Херсонщині 38-річний сапер підірвався під час розмінування на вибухівці, яку заклали російські окупанти. Чоловік втратив частину правої ноги й отримав осколкові поранення обличчя.